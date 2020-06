Messi y el Barca salen a escena en La Liga

España.- Un total de 23 jugadores encabezados por el capitán Leo Messi, conforman la primera convocatoria del FC Barcelona para su visita al campo del Mallorca este sábado 13 de junio en el regreso de La Liga española, en donde los 'cules' querrán mantener su ventaja con el Madrid.

El entrenador Quique Setién no se guarda nada para salir por lo tres puntos en Mallorca, y con el alta médica del brasileño Arthur y el francés Samuel Umtiti después de las lesiones, el conjunto catalán no tendrá excusa para demostrar que el parón de tres meses no afectó del todo su rendimiento.

La novedad es sin duda la vuelta del delantero uruguayo Luis Suárez, quién regresa a una convocatoria después de la Supercopa de España en Arabia Saudita en enero pasado. Por su parte el argentino Leo Messi no presentó más problemas de lo que se hablaba, por lo que podrá saltar al terreno para guiar a su equipo.

También fueron convocados los jugadores del equipo filial, Iñaki Peña (portero), Riqui Puig, Àlex Collado, Ronald Araujo y Monchu, y destaca que al final el portugués Nelson Semedo si fue tomado en cuenta por el cuerpo técnico 'culé' para el partido, sin embargo habrá que ver si toma parte del cotejo.

Así la lista la integran los siguientes jugadores del primer plantel: Marc-André ter Stegen, Neto Murara, Sergi Roberto, Nélson Semedo Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Junior Firpo, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Arthur Melo, Leo Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite y Ansu Fati.

El partido será a las 14:00 horas (tiempo de Sinaloa) en el estadio de Son Moix de 'Palma de Mallorca' a puerta cerrada, y claro, tomando las precauciones sanitarias que han tomado ya los tres partidos que se han jugados estos días, en donde los jugadores de banca tienen que estar en la grada.

