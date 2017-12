"Mexicanos eran una amenaza en la Libertadores": Riquelme

Buenos Aires, Argentina.- Por segundo año consecutivo, los clubes mexicanos no participarán en la Copa Libertadores, pues los directivos aztecas consideran que el calendario del torneo de la Conmebol no congenia con el de la Liga MX.

Juan Román Riquelme piensa que al no estar los equipos mexicanos en el torneo de 2018, y ante el pobre nivel de los clubes clasificados de Brasil, Boca Juniors debe levantar el trofeo sin ningún problema.

“La Copa Libertadores hoy la puede ganar cualquiera. No es tan difícil como era antes. Los brasileños no son gran cosa y hoy no están jugando los mexicanos, que nos quedaba, viajar era complicado y que por ahí que no le daban tanta bola a la Copa y te complicaban siempre”, dijo al programa Pasión por el futbol del canal 13 de Argentina.

Durante su estancia en Boca Juniors, Riquelme jugó una final de Copa Libertadores ante Cruz Azul en 2001, serie que ganaron los Xeneizes en tanda de penales.

Los clubes mexicanos se convirtieron en protagonistas de la Copa Libertadores desde que empezaron a jugarla en 1998 hasta el 2015, último año en el que participaron.

Durante los 17 años que México estuvo presente en el torneo de mayor prestigio a nivel de clubes en el continente, Cruz Azul, Chivas y Tigres llegaron a la final.