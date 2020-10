México tendrá que esperar hasta 2024 para jugar una Copa América

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, busca que el Tricolor este de vuelta para 2024 en la Copa América o en la Copa Continental, con ayuda de la FIFA, además del apoyo de Concacaf y Conmebol.

“Lo he dicho en diferentes ocasiones, me parece que la ventana para tener una Copa América o una Copa Continental de regreso es el verano de 2024, ojalá tengamos esta capacidad, ya no sólo apoyados por la FMF, sino por la Concacaf y la Conmebol, apoyados por la FIFA, para luego poder tener esta competencia que nos beneficia a todos”, comentó Yon de Luisa.

Yon de Luisa, comento que el combinado nacional necesita del fogueo con equipos sudamericanos, y disputar ya sea Copa América o la Copa Continental, le ayudaría demasiado a los nuevos elementos del Tricolor de Gerardo Martino.

Después de hacer una gira de dos partidos por Europa, el directivo se dijo contento de los resultados del Tricolor ante Holanda y Argelia.

La Selección, estuvo presente en diez ediciones de la Copa América, siendo el representativo nacional, ajeno a CONMEBOL con más certámenes disputados. En las diez participaciones del seleccionado, en ocho ocasiones clasificó a los cuartos de final, en cinco alcanzó las semifinales, mientras que en solo dos oportunidades llegó a la final.

La mejor presentación de México en un certamen continental fue precisamente cuando alcanzó el duelo definitivo por el título y finalizó como subcampeón en las ediciones de Ecuador 1993 y Colombia 2001. En cuanto a resultados, el marcador más abultado obtenido fue el 6:0 sobre Paraguay en la edición de Venezuela 2007.

La selección de México se encuentra en la décima posición general de la clasificación histórica de este certamen, por encima de dos cuadros tradicionales en la competencia: Ecuador y Venezuela. Hasta la Copa América Centenario 2016 ha disputado 48 partidos, en los cuáles ha obtenido 19 victorias, 13 empates y 16 derrotas; en cuanto a goles se refiere, ha marcado 66 goles y recibido 62.