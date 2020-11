Mhoni Vidente habría anticipado el fallecimiento de Diego Armando Maradona

Argentina.- El triste dolor por el fallecimiento de Diego Armando Maradona sigue estático y no solo en Buenos Aires, Argentina sino en todo el mundo, porque la muerte de la leyenda del futbol argentino fue prematura al haber cumplido los 60 años el pasado 30 de octubre.

Pero en el segundo día de luto por el Pelusa, sucedió algo inesperado. Mhoni Vidente, la cubana que aparecido en la televisión y es caracterizada por compartir diversas predicciones y rituales, habría comentado en el pasado que la vida de Maradona podría correr riesgo.

La vidente, el anterior 30 de septiembre anunció que Diego Armando Maradona sería capaz de sufrir un desafortunado paro cardiaco superando los 60 años de vida, siendo ella misma la que recordó lo dicho en aquella ocasión en sus redes sociales tras la muerte del díez.

""Todo le vino después de que hizo un ritual de santería en el caribe (Cuba) para que se pudiera aliviar. Yo creo que lo involucraron mucho en rituales, en demonios, en cosas oscuras y es por eso que está perdiendo la razón." predijo en aquel día Mhoni Vidente.

Poco más de que llegará el mes del cumpleaños del "pibe de oro" recalcó que si no mantenía un cuidado especial, su vida estaría finalizando. "Diego cumplirá los 60 años y deberá de cuidarse, corre riesgo de un infarto" mencionó en su participación con el Heraldo Televisión.

Pese a la coincidencia de su predicción sobre el deceso de Diego Armando Maradona, mencionó Mhoni Vidente estar triste y desolada por el fallecimiento del Campeón del Mundo en el Mundial de 1986 en nuestro país, a quien dirigió que no quería que ocurriera su muerte.

Diego Armando Maradona eleva la Copa del Mundo

JAM Media



"Yo ví la carta del diablo y de la muerte, me llega un sentimiento, me da algo sumamente triste, porque siempre fue un icóno en todo los aspectos, hay predicciones que uno mismo desea que no ocurra y que si se cumpla me retuerce, porque lo hago para prevenir, no para desear el mal a nadie". apuntó.