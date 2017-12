“Mi ayuda será importante”

Los Cañeros de Los Mochis siguen reforzando su plantel con el objetivo de corregir el rumbo en esta parte complementaria del rol regular de juegos de la Liga Mexicana del Pacifico y en esta ocasión le tocó el turno al joven nayarita Alejandro Ortiz que llega a la escuadra verde en préstamo por un año de Charros de Jalisco por el serpentinero Tomás Javier Solis.

SU CARRERA.

El nuevo jardinero de los verdes es homónimo del ex cañonero veracruzano Alejandro Ortiz que dejó tan gratos recuerdos entre los aficionados de Cañeros de Los Mochis por las tremendas temporadas que tuvo con los verdes en el rubro de los cuadrangulares.

“No, no somos nada, es una pregunta que me hacen muy seguido pero a ese señor apenas lo acabo de conocer en Liga Mexicana de Verano, él es el coach de los Pericos de Puebla y nos hemos hecho grande amigos, de hecho yo de broma le digo papá y el me dice hijo” dice sonriente Alejandro Ortiz quien está en su tercera campaña en este circuito invernal con Charros de Jalisco y viene de una explosiva actuación con Diablos Rojos del México con números de .354 con 4 jonrones y 32 carreras impulsadas en 50 partidos.

“Desafortunadamente tuve una fractura pero me recuperé a tiempo para terminar bien la temporada. Ahora llego aquí a Cañeros, un equipo que siempre me había llamado la atención por su buena base nacional que tiene. Vengo a aportar algo importante al equipo ys er parte de esa recuperación que ocupa”, dijo el joven de 27 años de edad que debutó con un imparable al prado derecho en su presentación con los esmeraldas.

Jorge Alejandro Ortiz nació el 6 de febrero de 1990 en San Blas, Nayarit y en 2002 fue firmado por Roberto Castelllón para Diablos Rojos.

Se considera un bateador de mucho contacto y un defensivo seguro y de mucha velocidad.