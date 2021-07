"Mi mensaje no es contra los atletas es contra el proceso selectivo", Paola Espinosa se retracta

México.-Paola Espinosa, tras criticar los resultados de las clavadistas mexicanas, Dolores Hernández y Carolina Mendoza por terminar en cuarto lugar en la prueba de salto de trampolín de tres metros, aclaró que su manejase no era para atacar a las atletas si no para los procesos selectivos de la federación.

Fue a través de sus redes sociales en donde la medallista olímpica manifestó que su enojo siegue siendo contra la cómite olímpico que eligió a los deportistas para la justa de Tokio 2020.

"Reitero que mi mensaje no es contra ningún atleta, si así se interpretó no era la intención, mi denuncia es contra los procesos selectivos no claros y quienes los avalan. Todo lo mejor para todos los atletas que logran el sueño de Tokio 2020", escribió Paola Espinosa en Twitter.

"Mi mensaje no es contra los atletas es contra el proceso selectivo"

Luego de que su comentario causará el enojo de miles de personas entre ellos el de la nadadora Fernanda González y la judoca, Vanesa Zambotti, esto ya que el comentario vertido en redes sociales por Espinosa aseguraba que de haber ido ella, tal vez hubiera sido otro el resultado, ya que tenían gran posibilidad.

"Hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México, lamento que nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era viable". escribió Paola Espinosa en relación al resultado del dúo conformado por Dolores Hernández y Carolina Mendoza.

