"Mi mentalidad está en ser campeón con Dorados" Raúl Zúñiga

Sinaloa.- Emocionado por vivir su primera liguilla con la escuadra sinaloense, y con la mentalidad de lograr el campeonato, así se encuentra el delantero colombiano Raúl Zúñiga, quien el día de hoy habló ante los medios a días de encarar el partido de vida o muerte ante Tepatitlán FC, en el duelo de repesca de la Liga de Expansión MX.

El atacante sudamericano, quien marcó 6 goles en el torneo, habló que no ven de mala manera el jugar de visita el duelo de repesca. “De visitante nos ha ido mejor, para nosotros no está mal jugar fuera. Los resultados ante Tepatitlán no han sido positivos, pero en este torneo empatamos sin goles cuando vinieron a Culiacán, les dimos cátedra de futbol.

Este plantel está físicamente bien, jugaremos el partido como si fuera el último. Creo que tenemos un buen grupo para llegar hasta la final” mencionó el cafetalero.

Raúl Zúñiga vivirá su primera liguilla con la escuadra sinaloense, ante esto se mostró feliz e ilusionado en realizar un gran papel. “Es mi primera liguilla, estoy feliz por la oportunidad y también por que soy el goleador del equipo, eso me motiva más a seguir perseverando, mi mentalidad está en ser campeón, sueño con eso, en ser campeón con Dorados de Sinaloa, tenemos plantel para eso.

Mi primera opción es Dorados, ahorita quiero terminar bien mi contrato y está la posibilidad de seguir aquí (Sinaloa). Me ilusiona seguir marcando historia con los registros de goleo, estuve viendo y estoy cerca de alcanzar a Cuauhtémoc Blanco, veremos que viene en el futuro pero sí me gustaría seguir en Dorados, ya que mi contrato vence en junio” finalizó el delantero colombiano.