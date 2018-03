"Mi meta son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020"

Háblanos que a sido de ti el último año

Los Mochis, Sinaloa. La ciclista ex mundialista por México Yussely Mendivil Soto, se encuentra lista para volver a las pistas con su equipo Isscorp después de una lesión que la alejo un tiempo de la competencia pero con un objetivo muy claro en mente como lo son los Olímpicos de Tokio 2020.

He estado entrenando muy duro en las ciudades de Aguascalientes y Guadalajara, antes de irme a los Estados Unidos a participar con mi equipo Iscorp de Wisconsin. El año anterior estuve un poco ausente de las competencias debido a una lesión, pero ahorita estamos regresando. Hice mi pretemporada aquí en Los Mochis, estando con la familia y aprovechando esté momento. Recibí la noticia que estoy en la lista para representar a México en los Juegos Centroamericanos, buscando la oportunidad de ganar el boleto a los Olímpicos de Tokio, lo cual es mi próximo objetivo. Espero contar con el apoyo del estado, para participar en el campeonato nacional de pista el 5 de mayo en Veracruz.

¿Cuál fue el problema de tu lesión?

Todo empezó porque no tenia fuerza en mi pierna izquierda en el área del cuádriceps, al momento de hacer un sprint o subida me dolía y no podía pedalear, estonces fui con varios especialistas. Era un nervio que pasa por la pelvis y que se estaba comprimiendo y no tenia fuerza, ademas que tenia un poco desviada la cadera. Fue algo muy difícil, estuve un poco de depresión, pensé en retirarme pero mi equipo me llamo y me dijo que no dejara pasar está oportunidad. Esto nos pasa a todos.

¿Qué te motivo?

Mi equipo y mi familia. Pero más que nada el sueño que tengo de pequeña. Este año quiero calificar a Juegos Centroamericanos y representar a mi municipio, estado y país.

Háblanos del mundial

Ese mundial me abrió las puertas, la mente y confianza de mi misma que si puedo llegar a los Juegos Olímpicos.

Un mensaje para las mujeres de Ahome

Que las mujeres sinaloenses y ahomenses tenemos toda la fuerza que uno desea, que nunca pierdan sus sueños y que no venga nadie a opacar esa pasión que se tiene.