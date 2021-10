Mi nombramiento no es obra de la casualidad: Julio César Cascajares

Culliacán.- Emocionado y agradecido por la oportunidad que le brinda el gobernador electo Rubén Rocha Moya, así se encuentra Julio César Cascajares, mejor conocido como el Chango 0-te, luego de ser el elegido para tomar las riendas del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física (ISDE). Julio habló por primera vez sobre su nombramiento, y respondió sobre las críticas por las que ha pasado en los últimos días tras aceptar un cargo tan importante, y que ha causado polémica y diferentes opiniones.

¿Cómo se dio tu nombramiento al frente del ISDE?

Fue muy sorpresivo, pero a final de cuentas esto no es obra de la casualidad, ya hay muchos años que me respaldan y tal vez no es la manera en que están acostumbrados a verme, pero Julio Cascajares nunca ha sido común, y eso es lo que me ha caracterizado. Esto es algo que en cierto momento de mi vida veía venir.

Cuando el Chango 0-Te entrevistó a Rubén Rocha Moya le pidió ‘hueso’ ¿Ya había algo?

No, de verdad que no. La clave fue el acercamiento que hubo. La conexión que hubo fue la clave, ellos vieron algo en mi algo que les interesó y a final de cuentas aquí estamos.

¿Qué le dices a esas personas que critican tu nombramiento, al considerar que no cumples con el perfil adecuado?

Entiendo, son mentes. Yo eh trabajado con miles de personas juntos y he tratado de entretener a todos, pero nunca voy a estar al cien por ciento tranquilo con todos. Es normal, todos somos juiciosos o nos dejamos ir por las apariencias, pero nunca nos damos a la tarea de ver más allá. Por ejemplo, el personaje del Chango 0-Te, para ponértelo de muestra, rompió el esquema de todas las mascotas, llegó nuevo y se puso en contra de su propio público, al final fue que el entretenimiento creciera. Mi idea es ahora que el deporte siga creciendo con gente de abajo, en las calles hay mucho talento, en el barrio, donde la raza es raza, hay mucho talento y es cuestión de ir a ellos.

¿Quién te acompañará en tu nuevo puesto?

Para empezar, puedo decirte que Francisco ‘Pancho’ Félix es el nuevo subdirector del ISDE. Él tiene experiencia, fue un gran pelotero con los Tomateros de Culiacán y me estará acompañando. Sí habrá más personas que me ayuden, pero ahorita no puedo dar más nombres, en su momento se los diré.

¿Qué opinas de la declaración de Rocha Mocha, donde menciona que no conoce tu currículo, pero aún así confía en ti?

Mira, él te dice las cosas con una forma en la lo digieres, es una persona muy inteligente. Él no escogió a Julio Cascajares por que un día lo vio bailando en el estadio, él encontró algo en mí, descubrió algo que quizás ocupaba. Como yo con Pancho Félix, no es una casualidad, yo sé quién es él.

¿Habrá un cambio drástico en el ISDE contigo?

Podemos hablar de que llegará alguien a trabajar. Vamos a seguir con lo que se ha hecho, la idea es fortalecer lo que ya se hizo. No podemos olvidar lo que se ha hecho y lo que está en planes. A final de cuentas la idea es terminar y construir lo nuevo que viene.

¿Qué pasará con tu personaje y el canal de YouTube?

Esta semana no pude subir contenido, ya que esto es algo que se vino de lleno y es algo serio, entonces yo tengo que ponerle la atención. Mi canal es una pausa, fue lo que trajo a donde estoy, entonces es solo una pausa, seguiremos haciendo videos.

¿Pudieras describir el momento en que te informan que eres el nuevo director del ISDE?

Claro. Ese día en que me informaron yo acababa de firmar mi cierre con Tomateros. Fue una respuesta de Dios, por que recibí la llamada del gobernador electo para invitarme a comer. Me dijo que, si no se me antojaba un caldo de papá con queso, entonces quien le va a decir que no. Fui y me senté y me dio la noticia, y no me quedó duda de que no puedo fallarle a una persona que está confiando en mí. Fue una justicia para Julio Cascajares, después de tantos años de ser quien entretenía a los demás en muchas olimpiadas, juegos etc. Yo siempre miraba que a todos reconocían, menos al que hacía el trabajo de hacer reír a todos, y ahora me tocó a mi estar del otro lado.