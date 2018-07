"Mi objetivo es poder pisar la arena México"

Los Mochis, Sinaloa. Sagrado Tormento es el nombre de este talentoso luchador que apenas en su trayectoria de 4 años cómo profesional cuenta con un buen camino dentro de los engordados. El campeón de parejas de la zona norte tendrá como rival a su pareja Dark Fire en la cartelera del 3 de agosto en el polideportivo Centenario. Esta función tendrá en la pelea estelar el duelo entre Tinieblas Jr. y Omar Brunetti contra Capitán Morgan Jr. y Mario Mora y 3 interesantes combates más.

Háblanos de tu carrera en los engordados

El cinco de septiembre cumplo 4 años cómo profesional y estoy muy contento que poco a poco estoy cosechando lo que he sembrado. Fui el novato del año en el 2014 y e conseguido ganar el premio de la pareja del año.

¿Cómo te sientes de compartir funciones de este calibre?

Cuando estás al lado de estrellas de este calibre, los nervios se ponen a piel de caños porque son personas que admiras y poder tenerlos a un lado es una emoción muy grande y te motiva a echarle más ganas cuando estas sobre el cuadrilátero para que ellos vean que eres bueno y todo lo que estas haciendo.

¿Cómo vez la función?

Esta cartelera está muy bien estructurada, dos hijas de leyendas estarán en la pelea estelar complementados con los otros combates donde desde la primera lucha hasta la última están muy buenas. Tuve la oportunidad de conocer en una función en Guasave a Tinieblas Jr. junto al Medico Asesino y Mascara Sagrada. A toda mi gente los esperamos para que llenen el polideportivo y que respondan porque daremos lo mejor.

¿Cómo te preparas para efrentar a tu pareja?

Fíjate que es una preparación al máximo, de las más difíciles que he tenido porque yo se todos sus conocimientos y el conoce los mios, entrenamos juntos y será demasiado difícil porque ambos conocemos lo que el otro puede hacer. Me concentrare un poco en mi agilidad porque el es más pesado que yo. Cuando me dijeron del combate no me la creí pero me alegro mucho.

¿Tus metas en la lucha?

Mi objetivo es conquistar lo que venga y poder pisar una de las mejores arenas que tiene México cómo lo es la catedral de la lucha libre la Arena México y pelear en el CMLL sería mi primer meta.