"Mi principal objetivo es estar en Tokio 2020"

Los Mochis, Sinaloa. José Aureliano Valenzuela Román es el nombre de uno de los más destacados deportistas de Alto Rendimiento de Ahome, que actualmente sustenta el bicampeonato Mundial de Duatlón al refrendar el título del año anterior esta vez en Canadá.

El popular “Chicano”, se encuentra metido a fondo esta vez en la prueba del triatlón donde logró este fin de semana el título nacional en Poza Rica, Veracruz y en el cuál aspira a llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

¿Háblanos de su experiencia en estos 2 últimos eventos?

Me siento feliz y contento por tener estos dos últimos logros para mi muy importantes, porque estoy dejando un legado más para los niños con discapacidad demostrarles que esto no es ningún impedimento para realizar una practica deportiva. Regresar con la medalla de oro el día 21 de agosto de Pectictón, Canadá, del campeonato mundial de Duatlón, fue una emoción diferente a la de la vez anterior en España ya que ahora iba mejor preparado, me sentía con mayor seguridad y se disfruta mejor que andar con la viada de ganar un campeonato mundial por primera vez, ya la segunda vez vas con la idea de sostener ese campeonato y llegar adelante y romper el listón ante la multitud de gente, se me pone la piel chinita nomas de recordar ese momento y disfrutarlo más.

¿Porque entrar a la disciplina de Triatlón?

Uno de los deseos más importantes de los deportistas es estar en unos juegos olímpicos, en este caso para mi el sueño es estar en Tokio 2020 y la forma de hacerlo es entrar a Triatlón porque esta prueba esta en los olímpicos al contrario de Duatlón.

¿Cuales son tus planes dentro del triatlón?

El mundial de triatlón esta en puerta el 16 de septiembre en Holanda. Yo no había nadado, tengo todo este año preparándome en esta modalidad porque mi fuerte era la bicicleta y correr. En abril participe en mi primer evento de Triatlón en la Paz donde logré el campeonato en mi categoría en 1 hora 10 minutos.

A la semana de llegar del campeonato mundial de duatlón participe en el triatlón internacional de Veracruz, me esforcé muchísimo pero a los primeros 200 metros de natación sentí molestias en mi hombro, el clima estaba muy extremo con mucho oleaje lo cual me hizo sentirme mal de mi hombro, por lo cual decidí no formar mis entrenamientos porque puedo lesionarme, tener un mejor plan de trabajo porque a los juegos olímpicos no puedo llegar lesionado.

Después de ver como me sentí en el triatlón en Veracruz y pensar que si asisto y me esfuerzo de mas en el campeonato mundial a Rotendam, puedo lesionarme de mi brazo que es el único medio de agarrar las cosas por la falta de movimiento en mi brazo izquierdo, he decidido no asistir al campeonato mundial en Holanda, esta no es una decisión fácil para mí pero yo soy un atleta de competencia de ataque y al no estar al 100 a que voy al campeonato. Ya avise a la federación para hacer las cosas bien.

¿Que viene para ti dentro del Triatlón?

Seguirnos preparando a fondo en el triatlón, el próximo año nos enfocaremos más a la natación ya que nos falta preparación en esta prueba, vemos que la posibilidad de estar en el próximo mundial es la misma que estar en este y creemos que no va haber ningún problema para llegar al próximo mundial de Triatlón.

¿Un mensaje a la sociedad?

Quiero agradecer primeramente a los patrocinadores, a Andrés Castillo del deportivo, Bee Organic, espectaculares Vaca, CPE, Mario López Valdez, IMDA, y a toda mi familia y amigos. El mensaje es para todos lo niños para que realicen algún tipo de deporte.