“Mi señor padre es mi gran motivación”: Tony Rivera Jr.

Los Mochis, Sinaloa.- En una gran lucha. Fue en el 2005 cuando Tony Rivera Jr. inició su carrera en la lucha libre profesional, un deporte que en el transcurrir de los años ha dado a brillantes elementos que han trascendido a nivel nacional e internacional.

Motivado por lo logrado en los enlonados por su señor padre que llevaba también como nombre de lela el de Tony Rivera, nuestro entrevistado ha estado batallando por todos estos años buscando un lugar especial en este rudo deporte, algo que ha logrado en parte pues es mucha su actividad que ha tenido en distintos escenarios en México y Estados Unidos y su nombre se escucha en los mejores eventos de este deporte.

De nombre de pila Alberto Casiano Onofre, el nacido el 31 de octubre de 1977 en la comunidad de Tlautepec, Puebla ha podido desarrollar su talento y logrado un lugar importante en el pancracio mexicano, aunque su lucha por lograr mejores cosas aún no termina y día a día sigue preparándose para estor en un selecto grupo entre los mejores de México.

“Este deporte de la lucha libre lo traigo en la sangre pues mi papá, hermanos y primos están y han estado dentro y para mi es una gran motivación que la gente me reconozca como un buen deportista”, dice Tony Rivera Jr., en entrevista con EL DEBATE, donde menciona que es admirador de los logros de míticos luchadores como El Santo, Blue Damon, Mano Negra, El Perro Aguayo, Blue Panther y muchos luchadores más que le dieron una etapa importante y fueron reconocidos mundialmente por su gran talento como luchadores.

Tony Rivera Jr., se encuentra en Los Mochis debido a que viene a cumplir un contrato de trabajo extra a la lucha libre y a conocer una ciudad que le ha abierto los brazos y le ha dado una gran bienvenida reconociendo su gran nivel de deportista que es.

“Me siento muy a gusto aquí en Los Mochis, ojalá que no sea la primera y última vez que vengo, me han dicho de los brillantes luchadores que hay en esta plaza y los felicito por esta gran hospitalidad que me han dado”, comenta el poblano que se ha dado tiempo para practicar y compartir sus conocimientos en este difícil deporte con niños y jóvenes que acuden al gimnasio de El Olímpico.

15 AÑOS dentro de la lucha libre tiene el poblano Tony Rivera Jr.