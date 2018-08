Mi sueño es jugar en Dorados de Sinaloa

Ha picado piedra en busca de cumplir el sueño de ser futbolista profesional; pasó por el torneo de los Barrios de EL DEBATE, por la Segunda División, Ascenso MX, futbol de playa, EUA y ahora destaca en el futbol centroamericano, específicamente en Costa Rica. Se trata del futbolista culiacanense Ernesto Benítez, quien espera cumplir un sueño en la vida: jugar para Dorados de Sinaloa.

¿Cómo te iniciaste en el futbol?

Empecé a jugar futbol a los 5 años en equipos de mi colonia, Lázaro Cárdenas, en Culiacán. Participé en el Torneo de los Barrios de EL DEBATE, donde quedé campeón de goleo. Ya a los 13 años me voy a una Academia del Atlas y a partir de ahí, pues tengo un largo camino.



¿En qué equipos has participado?

Mira, hice prueba en el Leganés de España, estuve en Fuerzas Básicas de Chivas, pero mi primer equipo profesional fue Santos Laguna en Segunda División, en esta misma categoría jugué para Unión de Curtidores en Irapuato. En Liga de Ascenso estuve en Guerreros de Hermosillo, en Estados Unidos jugué para los Embajadores FC y después vine a probar suerte a Centroamérica. Me dieron la oportunidad en Primera División de Guatemala con el San Francisco, y actualmente juego para el Ramonense de la Liga de Ascenso de Costa Rica.

También representé a México un tiempo en el futbol de sala.

Club Ramonense al anunciar la llegada del culiacanense. Foto. Cortesía.

¿Cuál sería tu siguiente meta?

Siempre he dicho que tengo dos sueños que ojalá pueda realizar. El primero es jugar en algún equipo de Europa, quiero probar suerte por allá. Y mi segundo sueño que es el qué más me gustaría cumplir es jugar con Dorados de Sinaloa.

Soy fanático de ellos, son el equipo de mi ciudad y sería un privilegio defender esos colores. Cuando yo salí de Culiacán a probar suerte, Dorados no existía, y cuando ellos estaban en Primera División por allá en el 2005 estuve en la sub-20 sin muchas opciones, me gustaría que me dieran una oportunidad de probarme y cumplir este sueño profesional.

¿Qué tan difícil ha sido tu adaptación al futbol de Centroamérica?

No es difícil en cuanto al futbol, es muy similar al mexicano. Hay mucho nivel por este rumbo al igual que en México. Lo único complicado es adaptarte a la comida.

En lo que sí he tenido dificultades es en que me den la oportunidad, no tengo representante, y los equipos en los que he jugado es porque les he ido a tocar la puerta, me he abierto camino solo.



¿A quién le dedicas tus éxitos?

A mi familia, y no puedo dejar de lado a mis entrenadores. Nacho y Gamaliel son los que tuve de niño, y en Atlas tuve dos muy buenos, Jaime Ruiz y Miguel Flores. A ellos cuatro les estoy muy agradecido.