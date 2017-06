Michael Arroyo es presentado con el Gremio de Brasil

Brasil.- Desde la tarde de ayer los medios brasileños comenzaron a dar por hecho el traspaso de Michael Arroyo del América al Gremio. Hoy el equipo brasileño hizo oficial el fichaje del delantero ecuatoriano, al cual presentó esta misma tarde en las instalaciones del club.

En conferencia de prensa, Miky dijo que tuvo oportunidad de hablar con su compatriota, Miller Bolaños,también jugador del Gremio, quien le dio buenas referencias del equipo, así como de la ciudad.

“Tuve una conversación muy corta con él, me habló muy bien del grupo, un equipo que conozco bien, es un equipo grande que se le conoce mucho, es una buena decisión y estoy contento de estar acá.

“Somos muy buenos amigos, nos conocemos me dio muy buenas referencias y espero estar contento acá con todo el grupo”, señaló.

Arroyo, quien jugó en las Águilas del 2014 al 2017, describió sus cualidades y el estilo de juego que puede aportarle al conjunto de Porto Alegre, con el que trabajará las siguientes tres semanas en lo físico, para ponerse apunto y unirse de lleno al plantel.

El volante Michael Arroyo fue presentado en @Gremio y utilizará el número 9 pic.twitter.com/ofVIq6FfDY — ®El Canal del Fútbol (@ElCanalDFutbol) 29 de junio de 2017

“Me gusta jugar en la banda abierto, porque me gusta cortar al centro, pero también me gusta jugar atrás del delantero, también me ha ido muy bien también.

"Sei que o Grêmio é campeão do Mundo, da Libertadores e que está brigando por títulos" Michael Arroyo ao vivo! https://t.co/VbdIj2Ycgn — GrêmioTV (@gremiotv) 29 de junio de 2017

“Estuve 15 día de vacaciones y ahora hablé con los físicos de acá y creo que voy a trabajar tres semanas para ponerme apunto”, finalizó.

Con información de MedioTiempo