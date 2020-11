Michael Jordan dona 2 millones de dólares de "Last Dance" a Feeding America

Estados Unidos.- La leyenda del baloncesto Michael Jordan está donando $ 2 millones de dólares de las ganancias del popular documental de ESPN "The Last Dance" para alimentar a los hambrientos en la fundación Feeding America.

La donación de las ganancias del documental, que se centra en su última temporada con los Chicago Bulls, se destinará a la organización sin fines de lucro Feeding America y sus bancos de alimentos, anunció la organización en un tuit el miércoles.

Feeding America lo calificó como "un regalo increíble por el que estar agradecido" antes de las vacaciones de Acción de Gracias y dijo que el dinero "ayudará a nuestros vecinos a enfrentar el hambre", según narra el diario The New York Post.

Jordan dijo en un comunicado a través de la organización: "En estos tiempos desafiantes y en un año de dificultades inimaginables debido al COVID-19, es más importante que nunca hacer una pausa y dar las gracias".

Me enorgullece donar ganancias adicionales de 'The Last Dance' a Feeding America y sus bancos de alimentos miembros en las Carolinas y Chicago para ayudar a alimentar a los hambrientos de Estados Unidos, agregó el miembro del Salón de la Fama de la NBA.