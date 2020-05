Michael Jordan y Nike se suman en campaña para evitar más casos como el de George Floyd

EEUU.- Michael Jordan ha dado la sorpresa este sábado al sumarse junto a Nike a terminar con casos de racismo contra personas afroamericanas en los Estados Unidos. Jordan lo hizo a través de un video de la empresa deportiva.

Si bien es sabido que el legendario 23 de los Chicago Bulls evita opinar sobre temas tan fuertes como este, hoy ha dejado de lado eso y si bien no lo hizo de propia voz, si aportó con compartir el mensaje claro de Nike plasmado en un video en donde explican que casos como el de George Floyd ya no deberían pasar en ningún lado.

"Por una vez, no lo hagas", "No finjas que no hay un problema en Estados Unidos. No le des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No creas que esto no te afecta. No vuelvas a sentarte y te quedes callado. No creas que tú no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio", se puede leer en el video publicado.

Ese mismo que fue compartido en la cuenta oficial de Twitter de la ex estrella de la NBA. Con un fondo en color negro y muy sobrio el mensaje fue muy claro para toda la sociedad y que ahora Nike decidió contradecirse con un No lo hagas, a diferencia de su icónico mensaje.

