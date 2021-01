Michael Phelps y su esposa rompen el silencio y explican cómo la depresión influye en sus vidas y familia

Estados Unidos.- Luego de haber dado uno de los pasos más importantes por parte de Nicole Phelps al reconocer el miedo y preocupación por su esposo Michael, ahora la pareja ha decidido hablar de sus problemas a raíz de la depresión que sufre el exatleta y que les ha estado afectando directamente en su familia.

La primera que tomó la pablara fue Nicole, la mujer que está detrás de los cuidados de Michael Phelps. Ella explicó para Carson Daly de TODAY, cómo han tenido que adecuar muchas cosas en su familia, principalmente con sus hijos quienes han visto como su papá no tiene siempre los mismos ánimos de estar con ellos o de salir a jugar como lo haría un padre normal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Explica que ha sido un proceso complicado de hacerlos entender que ellos no tienen la culpa de que Michael se sienta de esa manera, "soy muy elocuente para asegurarme de que los niños sepan que tal vez Michael esté teniendo un día difícil. No hicieron algo que hiciera sentir así a papá", comenta Nicole Phelps.

La misma Nicole hace algunas semanas había dado una fuerte declaración en donde admitía que tiene el miedo de que un día su esposo ya no esté con ella. La depresión que vive es tan fuerte que le han llegado pensamientos suicidas, algo que pone en alarmas cualquier situación, pero sabe que no todo es su responsabilidad, ya que no trata de hacerle cambiar con palabras su estado de animo, sino que lo demuestra con acciones para que sepa que ella está para ayudarlo.

Leer más: Esposa de Michael Phelps dice tener miedo de que su pareja se quite la vida

Mientras que Michel Phelps, quien evidentemente es el más afectado también dijo algunas palabras acerca de su depresión, explicó que tiene días buenos y malos pero no sabe cuándo serán esos días. Algunos momentos se levanta con toda la energía pero en otros ni siquiera sale de su cama.

"Un día puede despertar y sentir que estoy en la cima de mundo, haría todo, pero en otros no quiero salir de mi cama", comentó el exatleta. Asegura que aun tiene la posibilidad de calmarse en esos momentos gracias a las terapias que desde hace tiempo lleva y con ellas puede reintegrarse en momentos a su vida normal.

La familia Phelps ha tenido que vivir con la depresión en uno de sus integrantes pero han buscado la ayuda para dejarla atrás | Foto: Instagram Michael Phelps

Todo ha sido tan fuerte para la pareja que la misma Nicole aceptó que también ha comenzado a ir a sesiones con terapeutas que la ayuden a calmar su miedo de perder a Michael. Cuenta que aunque ha sido difícil le han ayudado más de lo que esperaba para dejar atrás ese trauma que la aqueja relacionado con la vida de su pareja. Afirma que esas sesiones le dan la idea de como tratar a Michael para estar ayudándolo también desde casa.

Me ayuda con todo. Es un apoyo para mí. Pero lo que me deja es una herramienta para ayudar a Michael de buena manera", comentó.

Leer más: La NBA tiene en sus planes volver a México

Michael Phelps comenzó a vivir en una profunda depresión desde que se retiró del deporte. Fue en 2016 cuando le puso fin a su carrera en la natación con los Juegos Olímpicos de Río. Fue tanto el impacto que como ya se mencionó a veces no sale ni siquiera de su cama. Pero aun así con todos sus problemas está consiente de qué pasa con su vida, lucha y quiere que más personas también los superen.

De esa manera luego de dejar la natación y con ayuda de sus familiares, creo la Fundación Michael Phelps en donde se busca que niños tengan la posibilidad de mantenerse saludablemente tanto física como mentalmente. Él también ayuda directamente con eso dando clases de natación que lo ayuda a estar cerca de lo que tanto ama y que por muchos años le dio sus mejores momentos de su vida deportiva.