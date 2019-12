Michail Antonio jugador del West Ham estrelló su auto vestido de hombre de nieve

West Ham.- Michail Antonio, jugador del West Ham está en la boca de todos en Inglaterra y es que el futbolista conducía su Lamborghini Huracán cuando perdió el control y se estrelló con uno cantos árboles del Jardín Balham pero todo dio un giro a un más intrigante cuando al salir de su auto Michail estaba vestido como un hombre de nieve.

El jugador de 29 años se dirigía a la una cena familiar cuando perdió el control de su vehículo y se fue de frente contra algunos árboles que amortiguaron los golpes, Antonio salió íleso del accidente pero su auto valuado en 245 mil euros no corrió con la misma suerte.

Michail Antonio (West Ham) sufrió un accidente con su Lamborghini Huracán (de 250.000€) durante la noche de Navidad. El jugador salió del coche siniestrado vestido de... ¡¡muñeco de nieve⛄️!! pic.twitter.com/O8rxrTnFpm — La cara B del futbol (@lacarabdeporte) December 27, 2019

Cuando pudo salir del auto por el techo del mismo se pudo ver como Antonio portaba un gran disfraz de hombre de nieve, según informes del diario The Daily Mail, el futbolista había publicado un video en su cuenta de instagram donde se le veía con el mismo disfraz y al mismo tiempo cantando "Walkign in the Air"

Aun así con el accidente, Michail Antonio fue titular con su equipo en la derrota del West Ham ante el Crystal Palace en el Boxing Day de la Premier League que se jugó el día 26 de diciembre.