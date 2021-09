Michelle Báez desata la locura con concurso piropos para su atrevida foto en redes

México.- Cuando se presenta la oportunidad de liberar al poeta que llevas dentro no hay que desaprovecharla y Michelle Báez hizo que eso fuera mucho más sencillo de lo que se parece cuando pidió a sus seguidores que le llenaran su atrevida foto de los mejores piropos y desató la locura.

La inspiración que Michelle Báez les dio fue sumamente importante para que se llevará a cabo el concurso de buena manera, la mexicana posó frente a su espejo con solo dos prendas, una blusa blanca y una coqueta ropa interior en tonalidades rojas que dejaban ver algunos de los sorpresivos tatuajes de la influencer en donde se puede ver una copa de vino y un pedazo de pizza.

De esa manera y con ese gran material Michelle Báez inició el reto, "Comenta tu mejor piropo y magia", publicó la modelo que de inmediato comenzó a recibir los mensajes, iniciando de amigas y conocidas que le aplaudieron todo lo que en la fotos se miraba.

Algunos de los piropos sobrepasaron el nivel que es mejor no repetirlos, pero hubo muchos más bastante creativos a los que Michelle Báez fue calificando y dejando su like cada que aparecía uno nuevo, entre los más suaves para los odios estuvo, "Mujeres muchas pero ninguna tan hermosa como tu", en total fueron más de 150 mensajes que Michelle Báez recibió pero aun no se sabe quién fue el ganador y qué se ganó.

Michelle Báez desata la locura en redes sociales con esta foto | Foto: Captura

Y aunque parece que muchos mensajes buscaron ser el mejor piropo la realidad es que en cada una de las publicaciones de Michelle Báez tienen la oportunidad ya que la misma modelo se los permite aunque otros más no piden permiso.

Michelle Báez con más de 128 mil seguidores se ha ganado un lugar en las redes sociales por ser una de las influencer más atrevidas en la actualidad, sin llegar a los extremos de alguna censura pero aún así emociona ver su contenido.