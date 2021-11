Michelle Báez enloquece a sus fans con llamativa falda que lucha por no romperse

México.- La mexicana Michelle Báez se hizo tendencia hace unos días luego de modelar tremando outfit para su salida de noche, la influencer decidió que para su alocada reunión debería utilizar algo que fuera el centro de atención y al parecer así lo fue, tanto que hasta en las redes sociales tiempo después sigue dando de que hablar. Michelle quien es dueña de una figura de ensueño no tuvo reparo ni vergüenza y solo fue a disfrutar de su noche.

Todo eso se supo gracias a sus publicaciones en sus redes sociales, Michelle Báez compartió primer un video que aún supera más las expectativas de lo que las fotos dan a la vista, no es un secreto que es muy voluptuosa y eso hace que todas las prendas luzcan mucho más pequeñas de lo que pueda parecer y en esta caso así fue. El toque que le da lo llamativo a la prenda es que por un costado tiene un par de aberturas que deja ver un poco de su pierna que no no estar reforzado en las uniones sin duda cedería causando un ligero descuido para la modelo.

"Holi te gusta?", fueron las palabras de Michelle Báez que acompañaron a atrevidas fotos desde diferentes ángulos que hicieron aún más evidente que en cualquier momento algo podría pasarle a esa falda, aunque para su fortuna terminó la noche intacta y lista para otra salida así de increíble. Como impresionante fue la respuesta de sus fans quienes afirmaron que en efecto les gustó la publicación y los cientos de comentarios no eran más que para aplaudir a Michelle Báez su atrevimiento.

Así de atrevida fue la prenda que modeló Michelle Báez | Foto: Instagram Michelle Báez

Fueron más de 14 mil likes y los que siguen llegando pues Michelle Báez se ha convertido es unas de las modelos con mayor crecimiento en las redes sociales en los últimos meses, su valentía y cero pena la han convertido en la favorita de muchos fans, tanto hombres como mujeres que gustan de la forma en la que desafía a Instagram en este caso con sus publicaciones algo elevadas de tono pero siempre con un pie dentro de la legalidad.

Michelle Báez es amante de compartir cada momento de diversión que tiene en sus días libres, cuando no está generando contenido para sus plataformas privadas o para sus redes tradicionales, siempre se le ve en una fiesta lo que habla de su gran aguante para la diversión, algo más que le genera mucha empatía de parte de sus fans que ven en ella el modelo de la vida que desean vivir, claro siempre con sus debidas precauciones.

Otro ángulo del infartante outfit de la modelo mexicana | Foto: Instagram Michelle Báez

Hoy la influencer es seguida por más de 156 mil personas, está presente varios redes, como su Priv en donde su contenido de paga es lo que más atrae a sus fans, como tambien en su Twitter y TikTok para la diversión diferente.