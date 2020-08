Michelle Jenneke la atleta australiana que flechó corazones con su baile previo a una carrera

La atleta australiana Michelle Janneke se ganó estar en la memoria de muchas personas tras su primera participación en Juegos Olímpicos en Río 2016 pero no por su desempeño que lamentablemente no fue el mejor, si no más bien por un curioso momento en el que se le vio bailando previo a una competencia, algo que con los años le sigue valiendo para ganarse el cariño de los aficionados.

Tras haber ganado el Campeonato Australiano de Atletismo en 2016, 'Shelly' como le gusta que le digan consiguió su pase a sus primeros Juegos Olímpicos en Río 2016. Su inexperiencia en una justa tan importante le pasó factura al no poder demostrar su gran nivel. Pero lo que es recordado por muchos aficionados que estuvieron presentes como los que vieron la competencia desde casa fue el momento en el que Jenneke se "robó" el corazón de muchos.

Previo a una competencia la atleta en modo de relajación comenzó a saltar en su lugar mientras realizaba algunos movimientos con sus manos, fue ese justo momento que las cámaras la enfocaron para dejar grabado el momento en el que sonreía mientras seguía haciendo su "baile". Luego de eso inició su carrera, donde el resultado para muchos fue lo de menos, excepto para su entrenador.

Aunque dicho baile se volvió muy viral en ese momento, la verdad es que ya se había dado desde hace 4 años antes cuando en 2012, la misma Michelle en su calentamiento hacía movimientos cuando las cámaras del Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo captó el momento haciendo que sus clips fueran compartidos rápidamente hasta ser conocida en grandes partes del mundo.

Luego de ese momento Michelle realizó su ahora característico baile previo a cada competencia para darle su toque único. Los aficionados y seguidores lo aceptaron tan bien que luego de finalizar su participación en algunas competencias fue buscada por algunas marcas para ser la imagen siempre usando su sello. Tuvo desde ese momento participar como modelo.

Ha logrado varias victorias importantes en competencias de atletismo | Foto tomada de Instagram de Michelle Jenneke

Fue invitada a diversos proyectos televisivos en los que tuvo participación en The Tonight Show, así como otros clips de comedia donde todo era alusión a su divertido momento en las redes sociales. Esa parte de su vida ha sabido combinarla con su carrera deportiva que a lo largo de ya varios años la ha mantenido con vigencia en las redes donde muchas personas siguen al pendiente de ella.

Actualmente cuenta con 27 años y sigue en su preparación constante que queda registrada en sus redes sociales. Instagram sería la cuenta principal en donde se puede saber como es su estilo de vida lo más cercano a la realidad. Sigue manteniendo la condición física y su gran figura atlética. Cuenta con más de 500 mil seguidores.

Es Ingreniera por la Universidad de Sydney | Foto tomada de Instagram de Michelle Jenneke

Por si fuera poco también cuenta con un título universitarios, la australiana concluyó la carrera de Ingeniería en la Universidad de Sydney hace ya algunos años, por ahora no ejerce su carrera ya que sigue dedicada a los deportes, así como siendo una inspiración para muchas personas para lograr sus sueños.

