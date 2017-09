"Mientras respiremos, tenemos la posibilidad de tomar riegos "

Los Mochis, Sinaloa. Herman Paredes Martínez es el nombre de este ciclista aventurera que hace poco más de tres años, le surgió el interés y la inquietud por realizar una travesía de Canadá a San Diego, california, a bordo de su bicicleta la “Biciburra”.

Actualmente se encuentra realizando una travesía a la cual denomino; “De Alaska a Argentina en bicicleta”. Al llegar a Los Mochis fue recibido por un viejo amigo David Ruiz que lo acompaña en esta ruta hasta Hidalgo, en entrevista para EL DEBATE esto nos comento:

En su llegada a Los Mochis junto a David Ruiz.

¿Háblanos de como surgió su interés?

Hace aproximadamente 3 años, nació la idea de realizar un viaje de un mes de Canadá a San Diego, pero después de vivir la experiencia decidí realizarlo de Canadá a Huatabampo de donde es mi familia. Al tiempo se me ocurrió realizar esa misma travesía de Canadá hasta Apan, Hidalgo a una peregrinación ciclista que se realiza todos los años. Cuando llegó a Apan mi esposa me dijo no muy contenta que si porque no me iba de Alaska a Argentina de una vez, pero yo no respondí nada. Ella empezó a comentarle a todos sobre eso y yo empece a leer historias del viaje y me entusiasme mucho, por lo que decidí aventurarme.

¿Cuando y cómo empezó con la ruta?

Decidí empezarlo en el sur en mi cumpleaños 59 el 30 de marzo para festejar mi cumpleaños 60, arrancando del Jusco, Perú hasta Argentina y como me sobro tiempo que regreso a Perú y me voy hasta Ecuador donde deje el corte en el monumento a la mitad del mundo, para después volar a Alaska y realizar la segunda parte donde tenemos planeado llegar a Apan, Hidalgo, el 2 de Octubre.

Su compañera la “Biciburra” en el desierto. Hermes se alimenta con avena en las mañanas y atún en las tardes.

¿A sido complicado el trayecto?

La parte de aquí de Sonora si fue muy pesada por el tiempo, tratamos de andar de 02:00 A.M. a 06:00 de la mañana para evitar andar en el día. Los recursos son propios evito pedir dinero, por que es un viaje que es mi gusto y hay personas con muchas necesidades que ocupan más esa ayuda.

¿Que te dice tu familia?

Me dicen que estoy loco, pero les digo que no soy el único loco porque hay mucha gente que le inspira que yo a los 60 años de edad haga esto.

¿Otro proyecto futuro?

Realizar esta misma ruta pero la siguiente vez en compañía de mi esposa, que me acompañe en un carrito.

Nombre: Herman Paredes Martínez

Fecha de nacimiento: Octubre de 1957

Lugar de nacimiento: Huatabampo, Sonora

Profesión: Ingeniero en Aire Acondicionados

Lugar de residencia: La Quinta California.