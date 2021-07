Miguel Borja dejará a Junior luego de su paso en Copa América

Copa América.- Uno de los delanteros que mejor momento viven en el futbol colombiano es sin duda, Miguel Borja, el experimentado delantero de 28 años de edad, dejará al Junior de Barranquilla, luego de 18 meses exitosos con el cuadro Tiburón.

El delantero tendrá que regresar a Palmeiras, equipo al cual pertenece y lo cedió por más de una temporada a préstamo a Junior, esto luego de que brasileños y colombianos no llegaran a un acuerdo por la ficha del jugador.

Actualmente, Borja es parte del equipo colombiano y ha disputó en general* cinco partidos en la Copa, dos de ellos como titular en donde tiene un gol, mismo que anotó de penal ante Perú,. Además en las últimas fechas eliminatorias fue citado y marcó el gol del empate ante Argentina antes de viajar a la Copa América.

En los cuartos de final en contra de Uruguay marcó su tanto de los once pasos en la tanda de penales, misma que significó el cuarto y último, ayudando a Colombia a pasar sobre los Charrúas y ganar su boleto al partido contra Argentina en las semifinales, donde también anotó desde los once pasos, pero su equipo no pudo avanzar.

En total, con Junior marcó 22 goles en temporada y medio, disputando 27 duelos todos esto en la Primera División colombiana.

El equipo y el jugador se pronunciaron con un emotivo mensaje de agradecimiento. Ambas partes coincidieron: "Es un hasta pronto".

"Primero que todo quiero agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de jugar y vivir la experiencia de ser parte del equipo de mis amores", posteó Borja en su cuenta de Instagram.

"Agradecerle a Don Fuad y a Alex Char por el apoyo que me brindaron y el gran esfuerzo que hicieron para que este sueño se hubiese hecho realidad. Y a todos mis compañeros, al cuerpo técnico y al staff del equipo, a la hinchada, pues por ustedes me sentí como en mí casa y con su ayuda y sacrificio hoy vuelvo a estar en un buen nivel y de regreso en la Selección Colombia", finalizó, Miguel.

