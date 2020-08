Miguel Herrera acepta que Necaxa superó al América en el segundo tiempo

México.- El entrenador del América del fútbol mexicano, Miguel Herrera, aceptó este viernes, luego del empate 1-1 de su equipo ante el Necaxa, que fueron superados por el rival en el segundo tiempo.

"En el segundo tiempo ellos jugaron mejor que nosotros. Nos superaron y nosotros no pudimos nunca poner el balón en el pasto para salir jugando, al final me quedo con que seguimos sumando", explicó el técnico en videoconferencia al final del partido.

Las Águilas se fueron al frente al minuto seis, gracias al gol del uruguayo Federico Viñas, situación que el timonel americanista negó fuera factor para relajarse.

"No nos relajamos, no demeritemos el trabajo del rival; nos presionaron bien, nos obligaron a tirar la pelota larga y nos impidieron poner la pelota en el piso, les regalamos muchos balones y ellos insistieron mucho. Hicimos un gol, pero ellos nunca dejaron de correr", reconoció.

Herrera reconoció que desde el primer tiempo sus hombres no pudieron establecer su estilo de juego.

"No dimos un buen primer tiempo, ellos corrieron y nosotros estuvimos tirando pelotazos, en el segundo nos asentamos más; lo importante es que sumamos, pero tenemos que mejorar mucho porque sabemos que los rivales se van a matar ante nosotros", advirtió Herrera.

El timonel americanista confesó que el colombiano Roger Martínez aportó menos a la ofensiva por la cantidad de faltas que recibió.

"A Roger lo cuidan más y le hacen mil faltas, es obvio que lo van a vigilar; no hizo un partido malo, simplemente que hoy recibió muchas faltas y no pudo generar el fútbol que generó en jornadas anteriores", agregó.

Herrera elogió el trabajo defensivo de su conjunto que según su opinión, este viernes cumplió.

"Defensivamente me gustó mi equipo ante un rival que en la ofensiva hizo las cosas bien, pero al frente dividimos mucho la pelota y no estuvimos finos para controlar el balón", concluyó.

El juego de esta jornada tres permite al América permanecer de líder en el Apertura 2020 al sumar siete puntos, producto de dos triunfos y el empate de esta noche.

En la fecha cuatro de la competencia, las Águilas recibirán a Santos Laguna el jueves 13 de agosto, por su parte, Necaxa recibirá al Mazatlán FC el martes 11.

