Miguel Herrera asegura que para el América es una exigencia ser campeón

Ciudad de México, México.- El entrenador del América, Miguel Herrera, aseguró este domingo tras eliminar al Morelia en las semifinales del Apertura que para sus Águilas es una exigencia ser campeonas, lo cual buscarán en la final.

“Estamos en el equipo más exigente del futbol mexicano, acá nos exigen estar en la final, ganar el título es algo natural, no sólo calificar, si no calificamos nos vamos todos. En el América si no tienes buenos resultados te corren”, dijo Herrera al final del partido en el Estadio Azteca.

El América, sexto en la tabla, venció por 2-0 al Morelia, séptimo, en el partido de vuelta de semifinales; en la ida el Morelia ganó por 2-0 para lograr un empate de 2-2, que calificó a las Águilas porque terminaron en mejor posición en la fase regular.

Es la segunda vez en la Liguilla el futbol mexicano que el América remonta un marcador adverso. En los cuartos de final perdió en la ida en el estadio Azteca por 2-1 ante el Tigres, pero en la vuelta en el Universitario de Monterrey ganaron por 4-2 para un llevarse la serie por 5-4.

Por supuesto que sufrimos mucho y estaría más tranquilo si pasáramos las fases más cómodos, pero nos ha tocado así desde que estoy aquí y esto deja buen sabor de boca”, explicó.

Herrera destacó la fuerza mental de su equipo que el 26 y 29 de diciembre se enfrentará al Monterrey, del entrenador argentino Antonio Mohamed en busca de su decimocuarto título de liga.

Miguel Herrera celebrando la victoria del América ante Monarcas/Jam Media

Me quedo con la actitud de estos muchachos, porque podemos tener un día malo y a ellos no les importa, salen a conseguir sus objetivos, hoy estamos donde queríamos estar”, subrayó.

Las Águilas se medirán en la final del Apertura al Monterrey, equipo que antes jugará el Mundial de Clubes en Catar, razón por la que la ida de la final del futbol mexicano se recorrerá para la última semana del año.

“Monterrey es un gran equipo, el Turco (Antonio Mohamed) es un amigo entrañable y un gran técnico, ha hecho un excelente trabajo, tiene un gran plantel y no importa lo demás; va a ser una gran final”, concluyó.