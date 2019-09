Miguel Herrera compara al América con el Real Madrid

Miguel “Piojo” Herrera dio una interesante entrevista para TUDN, donde habló de diferentes temas, entre ellos hizo el comparó a las Águilas con los grandes equipos de Europa, como el Real Madrid, Barcelona o Bayern Munich.

Herrera actual director técnico del América, dio a conocer que de niño era seguidor del Atlante, pero en su llegada a las Águilas se ha enamorado de los colores azulcrema, agregó en la entrevista.

Miguel Herrera dirigiendo un partido con el América/Jam Media

El “Piojo”, quien jugó y dirigió a los Potros de Hierro, afirmó que las Águilas no se comparan con ningún otro equipo, ya que a éste se le ama o se le odia, de ahí que tenga un gran romance con la institución.

“No era de los que amaba al América de chavo, tampoco lo odiaba. Le iba al Atlante, mi ideal era ser atlantista. Adoraba a Miguel Marín, no le iba a Cruz Azul pero me parecía el mejor arquero. Cuando te haces futbolista, se te salen todos esos apegos pero sí, en mi cabeza estaba llegar a esta institución y ahora hay un gran cariño, un gran romance con el América. Es un equipo que no tiene medias tintas, o lo odias totalmente o lo quieres”, confesó Miguel Herrera.

Además, Miguel Herrera reveló que el abolengo del América terminó de seducirlo, ya que la grandeza de dicho club sólo es comparable con la de los equipos de élite a nivel mundial como el Real Madrid.

De futbolistas y muchos medios escuché: ‘El América es el mejor, es un gran club e institución’. Oí a (Óscar) Ruggeri, Hugo Sánchez, escuchaba a los técnicos que hablaban que era el Real Madrid del continente, es el Bayer, el Barcelona. Es un gran club y dije que quería llegar a ese club”.

Actualmente las Águilas no pasan por un buen momento, ya que acumula siete partidos sin conocer la victoria en la Liga MX aunque están situados en zona de calificación en el quinto puesto con 17 unidades.

Este miércoles el América visita a FC Juárez y para el próximo sábado tiene un duelo más que importante cuando enfrenten a las Chivas en el Clásico Nacional en el Estadio Azteca.