Miguel Herrera cree que el parón afectará a todos los equipos "será como empezar de cero"

CDMX.- La Liga MX ha pasado sus primeras dos semanas sin futbol de forma oficial, esto ha comenzado a influir en los pensamientos de los entrenadores, jugadores y directivos para resolver la falta de ritmo cuando esta situación pase.

Miguel Herrera de los primeros entrenadores en expresar que todos los equipos serán puestos a prueba y no solo Cruz Azul quien se ha quedado como el líder del torneo. En entrevista para ESPN en el programa de Futbol Picante, el 'Piojo' Herrera confesó y puso en la mesa las posibles salidas del futbol mexicano luego de que esto vuelva a la normalidad.

“Este parón no afecta a Cruz Azul, no afecta al América, afecta a los 18 equipos que estábamos en competencia, unos buscando tomar ritmo y otros con gran ritmo como Cruz Azul ya levantando, otros que no podían tratar de levantar, pero todo esto cambia y volveremos a empezar desde cero y como si empezara el torneo, estoy seguro que todos trabajaremos para cerrar el torneo con las siete fechas”.

También dio su opinión sobre como el torneo podría culminar sin problemas en tan solo 2 meses, poniendo las últimas 7 jornadas entre semana y la Liguilla.

“Se tendrán que hacer (jornadas) dobles y en un menos de un mes acabas, iremos a la Liguilla para acabar el torneo y estamos hablando de máximo dos meses o mes y medio para acabar, con campeón y con Liguilla. Hay tiempo: en junio y julio había torneos que se juegan aparte, a finales de julio habría empezado el otro torneo, si acaso se podría ‘patear’.

Por ahora estas especulaciones están en cabeza de todos, la situación en México en relación a los deportes no tiene una fecha exacta para poder volver, se han manejado escenarios de que a finales de abril se podría iniciar a jugar de nuevo, algo que la misma Liga MX como la FMF no han confirmado pues esperan resoluciones de otra dependencias.

América se ha quedado con la cuarta posición con 17 puntos, su último partido fue también el último encuentro que se llevó a cabo en la liga antes de que se suspendiera, fue una derrota ante Cruz Azul. Este parón también tiene sus ventajas para los equipos que han podido darles tiempo a sus jugadores lesionados para poder volver a estar listos para el regreso del torneo.