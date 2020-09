Miguel Herrera criticó a la Liga MX afirmando que el calendario está mal diseñado

México.- Miguel Herrera criticó la calendarización de la Liga MX ya que al América le programaron sus tres Clásicos de forma consecutiva.

No le pusieron tres juegos difíciles, sino los Clásicos que tienen mayor complejidad, tanta que el “Piojo” entiende que un técnico puede perder el trabajo en caso de un mal desempeño.

“No. No es caprichoso (el calendario), está mal hecho, está mal diseñado. La verdad es que hay que decir las cosas como son, a mí nunca me ha temblado la mano para decir las cosas y creo que hoy lo diseñaron mal para el América porque es el único equipo que tiene tres Clásicos, Chivas tiene dos nada más, y los demás tendrán uno: Pumas, Cruz Azul, Tigres y Monterrey”, dijo Herrera a CANCHA.

América recibe esta jornada a Chivas, visita la siguiente jornada a Cruz Azul y después será anfitrión de los Pumas.

Si de por sí un solo Clásico conlleva una gran presión...

Vas a enfrentar un rival difícil o no después, pero tres Clásicos sólo el América, no se los puedes poner pegados. Yo no entiendo eso porque a final de cuentas esto puede poner o quitar un técnico, son cosas que te catapulta o te corre del equipo si pierdes los tres Clásicos. Son circunstancias que tampoco las miden ellos, no miden el trabajo de una persona que está trabajando y que está tratando de sacar sus cosas adelante”.