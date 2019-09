Miguel Herrera defiende de críticas a Memo Ochoa

Ciudad de México.- Miguel Herrera entró al quite por Guillermo Ochoa, blanco de las críticas por el grosero error ante Pumas y porque lleva cuatro partidos sin ganar en la Liga desde que regresó al futbol mexicano.

"Es un gol, ¿eh?, no son los goles. Aquí no cuentan los de la Selección, y en la Selección tampoco tuvo responsabilidad, es uno. Memo tiene que adaptarse otra vez al futbol mexicano, viene de 9 años (8) de estar fuera. No conoce a nadie más que a Paul Aguilar que fue compañero en Selección. Tiene que adaptarse a sus compañeros como sus compañeros a él. Tiene que adaptarse al balón.

"A Memo le tenemos que dar ese proceso de adaptación. No porque sea mexicano tiene que estar al día siguiente listo. Memo es un arquerazo", expresó sobre el guardameta, en la víspera del juego contra Querétaro.

Las Águilas por fin se acercan a un once de lujo. El América alineará con Guillermo Ochoa, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Jorge Sánchez, Guido Rodríguez, Richard Sánchez, Renato Ibarra, Giovani dos Santos, Roger Martínez y Henry Martín.

Foto Agencia Reforma

El "Piojo" comentó que han sido prácticos ante la adversidad, por lo cual son cuartos de la tabla y apenas están un punto abajo de los tres líderes.