Miguel Herrera defiende reincorporación de Renato Ibarra

México.- Mucha polémica se ha generado con la reincorporación del ecuatoriano Renato Ibarra para los test del COVID-19 del América, esto después de haber sido dado de bajo por el club, tras el incidente donde se le acusó de violencia contra su pareja, por lo que el técnico de las Águilas, Miguel Herrera, dio su opinión al respecto.

“El Piojo” no dudo en defender la decisión del América alegando que el jugador todavia tiene contrato con los 'azulcremas', por lo que la institución no puede darse el lujo de perder la inversión económica, y tampoco negarle la entrada a las canchas de 'Coapa'.

La gente tiene que entender que Renato es jugador del club nosotros; no le pedimos decir 'No puedes entrenar, no entres a las instalaciones' porque automáticamente se vuelve un agente libre y entonces el América pierde una gran inversión en ese jugador”.