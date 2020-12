Miguel Herrera el nuevo posible entrenador de Cruz Azul cuenta con un equilibrado récord ante la máquina

Ciudad de México.- A solo unas horas de haber sido despedido del Club América, Miguel Herrera ya es colocado como el posible nuevo entrenador de Cruz Azul rumbo al Clausura 2021 y es que en sus primera declaraciones el 'Piojo' aceptó que escucharía ofertas de los celestes, eso ha generado la duda en algunos aficionados de saber si es el entrenador adecuado para el cargo.

Herrera en su historia como entrenador que arrancó en 2001 con el Atlante siempre se ha enfrentado a Cruz Azul, siendo esa la única manera de medir su influencia sobre el conjunto celeste, teniendo un total de 34 partidos directos oficiales, que abarca, Liguilla y temporada regular con Atlante, Tecos, Monterrey, Xolos y América.

Su balance era positivo hasta hace algunos tornos en donde las victorias eran más que las derrotas pero Cruz Azul con la llegada irónicamente de quien se fue despedido, Robert Dante Siboldo, pudo contrarrestar esa racha negativa, a punto de llevarse puntos importantes. Miguel Herrera hasta este Apertura 2020, ha registrado 34 partidos ante la máquina, de los cuales ha ganado 12, empatado 11 y perdido 11.

Si se pone sobre la mesa los números en 19 años es un balance bastante equilibrado para haber estado dominando en ciertos partidos ante el conjunto de la Noria. Con estos número Herrera intentará convencer a la directiva de Cruz Azul, que así como ha podido conseguir resultados buenos contra ellos podrá sacar a flote el equipo ante el resto de la Liga MX.

El 'Piojo' además de haber logrado ganar en 12 ocasiones a Cruz Azul con diferentes equipos, tuvo dos victorias que nunca olvidará pues la primera fue en la final de 2013 cuando ganó por primera vez un título justamente ante Cruz Azul, mismo que se repitió en 2018 cuando en el Azteca logró su segundo título con el equipo.

Cruz Azul se ha medido en 34 ocasiones a Miguel Herrera | Foto Jam Media

Pero eso no es lo único que podría unir a Miguel Herrera con Cruz Azul, pues América que no era campeón de Liga MX desde el 2005 no volvió a ser el centro del campeonato hasta el 2013, 7 años más tarde, una cifra larga para volver a ser campeón, si bien con Cruz Azul lo tendría más complicado por ser ya 23 años los que debe superar.

Herrera hace ya bastante tiempo confesó que le hubiera gustado llegado a Cruz Azul, primera como jugador, en una de sus épocas pocas veces mencionadas en el futbol mexicano, pues se recuerda más por su paso con Atlante, Toros Neza y Selección Mexicana pero por sus reacciones dentro del campo y fácil manera de explotar.