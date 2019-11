Miguel Herrera fue buscado por Chivas

Ciudad de México.- Uno de los técnicos más ganadores en la ultima época del América, Miguel Herrera ha confesado que José Luis Higuera lo buscó para dirigir al Rebaño pero este no habría aceptado por lo que ha vivido con las Águilas.

"No iría a Chivas por lo que se me ha relacionado con América, con el equipo con el que estoy un titulo de ser el más ganador" declaró para el programa 'Linea de Cuatro' de TUDN.

El Piojo con América tiene 4 títulos, dos ligas, una Copa MX y un Campeón de Campeones, además de ser uno de los técnicos que más clásicos ha ganado, y más semifinales ha conseguido con el club de Coapa. Pero todo esto pudo haber sido diferente si Higuera lo hubiera contactado antes de todo esto.

Qué mejor manera de iniciar un torneo#CampeonDeCampeones pic.twitter.com/9Or8hCnw8d — Miguel Herrera (@MiguelHerreraDT) July 16, 2019

"Seria traicionar mis ideales me he entregado al América, y el día de mañana estaría traicionando mis ideales; Chivas es un equipo muy importante. Me senté una vez con Higuera a escuchar su propuesta pero en ese momento venía de Selección y no podía dirigir" afirmó.

Por ahora Miguel se encuentra concentrado con su club, pensado en como mantener el ritmo para que estas dos semanas que su equipo no tendrá actividad siga a tope para el inicio de la Liguilla. Esta última jornada sabrán que posición ocuparan de cara al segundo torneo de México.