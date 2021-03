Miguel Herrera habla mal de Giovani Dos Santos y las redes le recuerdan cuando él lo defendió

Ciudad de México.- En las últimas horas Miguel Herrera ha destapado el baúl de recuerdos en una entrevista en donde habló de Giovani Dos Santos de cuando lo tuvo como jugador en Selección Mexicana y América. Sus palabras dieron directo al futbolista pues le acusaba de siempre estar lesionado en partidos importantes, el mismo Giovani respondió pero también lo hicieron las redes quienes le recordaron a Herrera quien metió las manos en su agresión a Christian Martinoli.

Todo se remonta al 2015 cuando, la Selección Mexicana había terminado su participación en la Copa Oro de ese mismo año, tras las declaraciones de Christian Martiloni que no agradaron al estratega, Miguel Herrera se encontraron en el Aeropuerto de Philadelphia donde el "Piojo" agredió al comunicador. Cuando se dio a conocer la noticia, fueron los hermanos Dos Santos quienes apoyaron a Herrera en su acción.

A través de redes sociales externaron su felicidad cuando supieron que había golpeado a Martinoli, incluso Gio compartió un mensaje en Twitter en donde aplaude la acción, "Grande Miguel Herrara, ya ciérralo" y etiquetó al comunicado de TV Azteca. Ese mensaje ahora fue rescatado por los aficionados que siguen a Giovani Dos Santos y que se sintieron defraudados por las palabras de Miguel Herrera.

Todo esto para que se diera cuenta quien metió las manos por su trabajo hace tiempo, sin pensar que pudo haber sido un acto de irresponsabilidad del futbolista ya que se manifestó en favor de la violencia. Incluso Martinoli se ha convertido en tendencia en las redes sociales recordando muchos la situación y comparándola ahora con lo que se vive entre Miguel y Giovani.

Miguel Herrera habló demás del tema de Giovani Dos Santos | Foto: Jam Media

De parte del comunicador no se ha visto una pronunciación acerca del pasado pues en muchas ocasiones fue claro al explicar que todo fue un acto de violencia clara de parte una persona sin control y prefería no hablar de ello y que no le interesaba.

Qué dijo Miguel Herrera y Giovani Dos Santos

Durante una entrevista para Carlos Muñoz, el entrenador Miguel Herrera habló cosas que no se habían tocado y que tiene relación con la manera de jugar y la cantidad de lesiones de Giovani Dos Santos en las oportunidades que lo tuvo como pupilo. En la charla, el "Piojo" comentó que durante el Mundial de Brasil de 2014, luego del golazo de Dos Santos ante Holanda, el atacante pidió su cambió por unas ampollas que tenía en el pie lo que le provocaba una sensación de ardor.

Ante ese el Piojo accedió a cambiarlo solo unos minutos de haber iniciado el segundo tiempo, lo que cambió todo su parado al sacarlo del partido, además dijo que en su lugar Javier Hernández se hubiera quedado en el campo sin importar si estuviera lesionado, haciendo ver que el ahora delantero del Galaxy tiene una mejor disposición.

Giovani llegó al América por decisión de Miguel Herrera | Foto: Jam Media

"Giovani es Giovani, tras las molestias por las ampollas a los cinco minutos me pidió su cambio, porque le quemaban los pies, es porque le quemaban los pies, si tu me hubieras dicho el Chicharito, así le hubieron quemado las orejas, hubiera jugador", comentó.

Ante esas declaraciones el atacante del Club América no se quedó callado y respondió en redes sociales con un comunicado desmintiendo las palabras de Herrera. "En toda historia siempre hay dos versiones y ésta es la que yo viví en el partido contra Holanda en el Mundial de Brasil 2014. Cuando veo que voy a salir me sentía en el mejor momento del partido y no sufría ninguna molestia física", escribió el jugador.

Pero no se quedó ahí pues solo unas horas más tarde el entrenador volvió a comentar y dejó las cosas más candentes que en el inicio, "Nunca he tenido ninguna diferencia con Gio, sin embargo, si le molesta ni modo, es lo que uno piensa. No voy a dejar de hablar con él. Es un jugador que me gusta, me encanta y llena mi ojo futbolístico", sentenció el estratega.