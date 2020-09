Miguel Herrera justifica su empate con Cruz Azul por convocatoria del Tri

México.- Tras el polémico empate a cero que dejó el clásico joven América vs Cruz Azul, el entrenador de las aguilas Miguel Herrera consideró que sus convocados a selección mexicana volvieron cansados tras el trabajo de media semana.

Puso como ejemplo a tres de sus piezas importantes, el portero Guillermo "Memo" Ochoa, el talentoso mediocampista Sebastián Cordova y a Jorge Sánchez, defensa lateral diestro que puede jugar por ambas bandas.

Por eso no quiero prestar jugadores a la selección(...)no podemos trabajar así, porque los jugadores vuelven fundidos", dijo El Piojo.

Durante la última concentración del Tri se trabajó a doble sesión, es decir, dos entrenamientos diarios dirigidos por el timonel argentino Gerardo "El Tata" Martino.

El entrenador de los azulcremas dejó ver que mantendrá contacto con la directiva del club para analizar si presta o no a sus elementos de cara al próximo partido de México contra la selección de Guatemala, que se llevará a cabo el 30 de septiembre.

Voy a hablar con mi directiva porque me parece que estos trabajos no nos dejan nada bueno a los clubes; todos los equipos que prestamos jugadores a la selección tuvimos que hacer cambios en nuestros partidos", sentenció el ex DT de la selección nacional en el Mundial de Brasil 2014.