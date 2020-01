Miguel Herrera pide gran compromiso a Nico Castillo y Gio Dos Santos

Ciudad de México.- Miguel Herrera habló antes del juego ante los Tigres en donde tendrá varias bajas pero aclaró que no debe ser un pretexto para no salir a buscar la victoria ante los felinos.

Luego de la final ante Monterrey, el conjunto de Coapa tuvo unas pequeñas vacaciones donde sufrieron algunas bajas que aparentemente le costarán suplir pero ante eso Miguel Herrera se ve confiado que con el equipo que mantiene es suficiente para competirle a cualquier combinado del futbol mexicano.

Pero lo que si dejó claro que jugadores como Nicolás Castillo y Giovani Dos Santos deben entregar mucho más hacia el equipo y mostrar su verdadera calidad en el terreno de juego. Dos Santos para este juego saldrá como titular mientras que el chileno no fue considerado para el partido.

Un partido intenso, llegan más completos ellos porque nosotros tenemos muchas ausencias, pero hemos completado un buen equipo para empezar bien y como siempre no tenemos pretextos".

Sobre la salida de Guido Rodríguez, el Piojo aseguró que si es una baja de consideración pero que deben reponerse lo antes posible y mejorar el mediocampo pues a su consideración quedó un poco débil. Los nombres mencionados para cubrir la posición de la mediacancha aparentemente son varias y que Piris y Acevedo no son las opciones numero 1 para ellos.

"No es la opción uno, no sé de donde han sacado tanto. Sí es un jugador interesante, pero no está ni en nuestras primeras tres opciones. Pero tampoco descartamos que, si las opciones se cierran podamos ir a tocar su puerta. Pero en este momento no" sentenció.

América debuta esta noche ante los Tigres en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 21:00 hrs centro de México.