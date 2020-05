Miguel Herrera pudo dirigir a Chivas

México.- No cabe duda que la llegada de Matías Almeyda a Chivas fue uno de los grandes revulsivos para que el club tuviera un epoca dorada donde se consiguieron cinco título de siete finales posibles, sin embargo parece que todo pudo haber sido de una manera muy distinta, con otra persona en el banco.

José Luis Higuera, ex directivo del Guadalajara confesó durante una transmición del programa 'Futbol Picante' de ESPN, que el mismisimo Miguel Herrera fue prioridad para llegar a Chivas antes del argentino Almeyda, pero que las circunstancias de selección mexicana no le permitieron a Miguel llegar a suelo tapatío.

No estaba en ese proceso Matías Almeyda, llegamos a hablar con el Piojo de economía y dinero. Estaba listo, pero no lo dejó la Selección porque tenía que terminar el torneo. En ese momento Almeyda no había llegado al futbol mexicano, por eso era prioridad Miguel", reveló Higuera.