Miguel Herrera responde a Álvaro Morales: "Miras el futbol de espaldas"

Ciudad de Méxcio.- Muchas cosas han ocurrido las últimas horas por la falla de Luis Enrique Santander al invalidar un gol legítimo a los Pumas de la UNAM en el juego de la jornada 6 visitando a los Diablos Rojos del Toluca en el estadio Nemesio Díez.

Entre los expertos en el arbitraje, fue una errada señalización por parte del afiliado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aunque para muchos la indicación fue buena, generando mayor polémica por la jugada, eso ocurrió este lunes entre Miguel Herrera y Álvaro Morales de ESPN.

El ex técnico del Club América y el comentarista protagonizaron intercambio de palabras durante la emisión del programa de la cadena deportiva, Sports Center. Morales dijo al aire: "Hay que leer los lineamientos, como revisar la acción de Montejano, levanta el brazo, interfirió en la jugada".

Mientras tanto, el "Piojo" quedó sorprendido por los comentarios que intervino durante la palabra de Álvaro Morales, refiriendo: "Miras el futbol de espaldas, no me digas esa tontería, Álvaro. Te respeto pero hoy no puedes justificar esta jugada insólita", expresó Miguel Herrera.

"Tu que dices ser muy objetivo, no me puedes decir que el gol anulado a Pumas es bueno, no mam...", enalteció el "Piojo" Herrera. Mientras que Álvaro Morales añadio: ""Emanuel Montejano interfiere en el gol al obstruir el paso al defensor de los DIablos Rojos y defiendo mi postura".

"En el futbol se trata de impartir justicia, si el colegiado tiene autoridad o tiene protagonismo, lo importante es que imparta justicia, se debe tomar la decisión correcta en el partido", finalizó en su respuesta Álvaro Morales.

Los Pumas sufieron su tercera derrota en el campeonato, pero debió ponerse en ventaja en el encuentro, cuando a los 49' Juan Pablo Vigón obtuvo una pelita filtrada en posición correcta pero el juez central anuló después de checarel Video Assistant Referee (VAR).

La consecuencia a la deicisón del silbante, Luis Enrique Santander, un gol de Alexis Canelo y el triunfo para los mexiquenses.