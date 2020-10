Miguel Herrera responde el mensaje que Gerardo Martino le dejó tras lesiones en Selección Mexicana

Ciudad de México.- Miguel Herrera sigue molesto con la forma de trabajar de Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana, asegura que los trabajos que han impuesto a los jugadores son excesivos y que terminan en lesiones. Asimismo dejó ver que cuando él fue seleccionador no hubo esas facilidades de poderse llevar a los jugadores a miniclos.

Luego de sus declaraciones culpando al argentino y que este le respondiera, diciendo que no hay manera de que hagan trabajos más pesados por ser Selección, desmintiendo lo dijo por Herrera, ahora el Piojo volvió a dar de que hablar y confiesa que no se siente arrepentido por lo que declaró horas después del Clásico Jove ante Cruz Azul donde perdió a Guillermo Ochoa por una lesión.

No me arrepiento de lo que dije. El Tata dice que entrenando justo como lo hacen los clubes, y estoy seguro de que ninguno lo hace con dobles turnos en la jornada 12 del torneo", dijo Miguel Herrera.

Además por si eso fuera poco dejó ver que ahora la Federación Mexicana de Futbol y los clubes tendrían un trato especial con Gerardo Martino a quien si le están prestando jugadores sin problemas y dando permiso a hacer microciclos para el trabajo más a fondo con los jugadores. "No lo quiero justificar, a mi no me dejaron hacerlo, pero al extranjero le dan más bola", dijo.

Se refirió directo con los casos de Guillermo Ochoa que se perderá el Clásico Capitalino por lesión, además recordó el caso de Rodolfo Cota que aunque no se lesionó con Selección lo hicieron viajar y estar concentrado, los casos de Johan Vázquez y Alfredo Talavera que posiblemente tampoco estarán en el Clásico por un posible contagio de coronavirus.

Tras esos comentarios y la respuesta del Tata, se llegó a un acuerdo con los equipos y el seleccionador que solo dos futbolistas por cada uno de los equipos podrían ser tomados en cuenta para ser llamados. Y así lo confirmó la noche de este miércoles cuando al finalizar el partido de México Guatemala dieron a conocer la lista definitiva para los partidos en Europa ante Holanda y Argelia.

Selección Mexicanan ganó su primer juego del 2020 | Vía Twitter Selección Mexicana

De parte del América se hizo el llamado de solo dos futbolistas, Henry Martín y Jorge Sánchez quienes tuvieron actividad ante el combinado Chapín, y donde el yucateco delantero del América marcó el primero de la noche a pase de su compañero de Sebastián Córdova quien también marcó el segundo gol del partido.

América tendrá hasta 4 bajas para el partido ante Pumas de este sábado, la más conocida es la Guillermo Ochoa, Sebastián Cacéres y Emanuel Aguilera por lesión, estos tres en el mismo partido. A ellos se le suman Paul Aguilar quien se resintió en los entrenamientos.

También estaría viendo la forma en la que llega Henry Martín pues al salir del partido ante Guatemala se le vio con una herida en la rodilla que ante la vista parecía muy escandalosa ante la sangre que se podía apreciar. Hasta el momento no hay un reporte y todo indicaría que podría jugar este sábado.