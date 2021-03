Miguel Herrera revela que su amor platónico siempre ha sido Thalía y le dejó un mensaje

Ciudad de México.- Sigue Miguel Herrera siendo el centro de atención aun estando desempleado y es que ahora en compañía de Ángel García Toraño, ex periodista de ESPN reveló algunos puntos de su vida que pocos o casi nadie sabia y se trata de que su corazón aun tiene espacio para más de una mujer. La entrevista se dio en el nuevo proyecto del periodista, "Dos Tiempos de Toraño".

La conversación se llegó al punto de que hablaron de las idas de jugadores a bares o fiestas aun cuando los entrenadores y los clubes le pedían que no lo hiciera. Aseguró el Piojo que él en más de una ocasión visitó el famoso Bar-Bar mismo que fue reconocido por el atentado contra Salvador Cabañas y por ser uno de los lugares preferidos del Club América en otros tiempos.

Entre las preguntas el Piojo reveló que ese lugar era famoso por las personas que iban como jugadores o artistas y fue ahí cuando Toraño "pescó" la pregunta de si alguna vez había salido con una actriz, a lo que respondió que no, pues para cuando él asistió al lugar ya se encontraba casado pero que si tenía que dar el nombre de una que siempre le ha gastado esa era Thalía.

"Le digo a mi mujer que el día que salga con Thalía, 'me tienes que aplaudir. Me encantan Thalía", comentó Miguel Herrera. Pero no quedó ahí pues aceptó que Lucero también es otra de las que le han gustado desde siempre pero prefería quedarse con la interprete de María la del Barrio.

Entre risas, Miguel Herrera le dejó un mensaje muy claro a Thalía y es que si alguna vez lo invita a alguno de sus videos musicales él estaría encantado de asistir y que incluso le daría unos besos si ella quiere.

Miguel Herrera y la polémica con Giovani Dos Santos

Entre una de las tantas entrevistas que ha concedido Miguel Herrera tras el despido del Club América ha seguido generando polémica con sus repuestas y es que se ha metido recientemente con algunos de los jugadores que él mismo llevó a la Selección Mexicana y a las águilas. Se trata de Giovani Dos Santos a quien tachó de siempre estar lesionado y no estar para el equipo.

Aseguró que no era posible contar con el atacante por varios partidos seguidos pues sus lesiones le molestaban y no podía jugar. Ante esas declaraciones el futbolista habló y dijo que todo era una mentira pues las cosas no había sucedido como él las describió. Ante las palabras de Dos Santos, el entrenador no le quedó más que retractarse y ofrecer algunas disculpas.

En su más reciente aparición dejó claro que no fue lo quiso decir ya que si tuviera un equipo ahora mismo de seguro lo llevaría a jugar con él por su gran calidad por lo que muchos usuarios en redes le han cuestionado al Piojo su forma de manejarse fuera del campo.