Miguel Herrera rompe el silencio y explota ante la gente “que no tiene memoria”

Miguel Herrera rompió el silencio. A unas semanas de que fuera despedido como director técnico del América, el “Piojo” habló sobre cómo fue su salida de las Águilas tras la eliminación del club en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Los Angeles FC.

Herrera fue despedido el 21 de diciembre tras perder las semifinales de la Concachampions, además de que venía de quedar eliminado en los cuartos de final en el torneo Guard1anes 2020 ante el acérrimo rival, las Chivas. Aun dolido por su salida del América reiteró que el comunicado no fue hecho por gente del club, “quien lo hizo no tiene ni idea”, además de que la gente que pidió su salida con el #FueraPiojo, “no tiene memoria” de los objetivos logrados.

Miguel Herrera concedió una entrevista al programa Sin llorar y ahí habló “sin pelos en la lengua”: “Cuando acabó el juego contra el LAFC, le dije a (Santiago) Baños (presidente del club) yo me hago a un lado sin problema, este rollo ya está muy desgastado... Él me dijo, ‘no, todo está bien, el plantel es demasiado corto, lo sabíamos, nos duele la derrota pero esto fue una semifinal. Nos comunicamos después, tengo junta el lunes’”.

El lunes recibo la llamada de Joaquín Balcárcel, quien es el que funge como jefe. Me dijo que estaba desligado de la institución y no fueron tan claros; si me habían dicho que no les gustaba las cuestiones de disciplina que me han costado, no me han dejado pasar ni una”.

Miguel Herrera dijo que a lo largo de su carrera la indisciplina le ha costado y recordó que incluso le costó su puesto al frente de la Selección Mexicana así como en el América también le costaron sanciones económicas, por lo que no piensa que su cese fue por razón de indisciplina.

El técnico mexicano no dejo pasar la ocasión para hablar sobre el polémico comunicado que el América había presentado para anunciar su salida de la institución, en el cual poco se hablaba de lo que Herrera había logrado con las Águilas.

“Lo que no me gustó fue el comunicado, y se lo dije a Santiago, el que hizo ese comunicado no tenía ni idea, no sabía lo que estaba pasando en el América, hicimos 32 puntos que no son malos con todos los imponderables que tuvo el plantel, lesiones y demás; la Liguilla sí fue mala, aunque si en el primer juego hubiéramos sido contundentes, pero el hubiera no existe y en la Concacaf, pues llegamos a semifinales, y aunque en América hay que ganar títulos, estuvimos ahí”, dijo Herrera.

El comunicado todo lo que pusieron ahí si me molesto, porque me parece que, no es lo que reflejo mi proyecto en América, me parece que por eso el comunicado no viene por gente del club, viene por alguien que no estaba dentro o que no tomo en cuenta lo que realmente paso en el club, después hacen un video donde realmente plasman lo que sucedió”.

Todo lo que ha rodeado su salida lo ha tenido molesto, más por las críticas que se realizaron cuando el aun estaba al frente del América en el que para él, fue un buen trabajo durante la temporada y más para quienes pedían su salida del club sin ver todo lo que había logrado.

“Hoy lo que me caga más es que la gente no haga memoria, porque ahí están los números. El #FueraPiojo nace de la eLiga y yo ni siquiera estaba ahí, y luego el #FueraBaños... No ven los números, estamos no es números negros, renegros, no gastamos, le metimos dinero al club. Hoy en el club les ha gustado esa fórmula de vender, así que todos esos que dicen o se suben a ese barco, que se sienten y analicen y después digan, fuera quien sea”.

Por último, Miguel Herrera se dijo agradecido con el club y con todos los directivos que estuvieron al frente durante su gestión.

Yo no me voy dolido con el América, me voy agradecido con el club, estoy agradecido con todos los directivos que estuvieron. Le debo mucho a esta institución, tal vez le quede a deber algo porque llegue a finales que no las pudimos ganar, queríamos hacer cosas más importantes pero yo siempre me entregue al cien por cien”.

“Al América le debo todo lo que hoy en día soy”.