Miguel Layún critica el acoso y confiesa que lo sufrió cuando jugó en el América

Monterrey, México.- El defensa Miguel Layún, de los Rayados de Monterrey, criticó el “bullying” a un compañero de su equipo de e-Sports y confesó haber sufrido ese tipo de acoso cuando jugó con las Águilas del América.

Llamo a la comunidad a alejarse de la práctica de dañar a otras personas; en el 2011 y 2012 sufrí bullying en América; me dejó grandes enseñanzas, lloré, sufrí muchísimo, por eso sé de lo que hablo”, señaló.

Miguel Layún, el único mexicano que ha jugado en las tres grandes ligas del futbol europeo, mostró enojo al dar a conocer ataques por su apariencia física a uno de los integrantes de esports19, el equipo de deportes electrónicos que dirige desde julio pasado.

Según el jugador, integrante de la selección mexicana en las dos últimas Copas Mundiales, cuando fue parte del América fue acosado pero se refugió en su familia, recibió ayuda de su esposa Ana y de una sicóloga, lo cual le permitió aprender a pasar de largo de la situación.

Me molesta porque entiendo que el bullying lo hacemos para hacernos sentirnos mejor que el de al lado; no estoy exento, alguna vez lo cometí y me arrepentí”, reveló.