Miguel Layún habla de su lucha contra el Cáncer

Monterrey, N.L.- El seleccionado mexicano Miguel Layún habló para "Primera Plana" cual fue el proceso y como enfrentó la noticia de que tenia un tumor maligno.

Miguel afirma que lo que comenzó como un chequeo de rutina para su esposa en el cual se decidió unir simplemente por acompañarla, se convirtió en el momento más complicado de su vida.

"Fue algo extraño, porque no tenía ningún síntoma. De hecho los estudios de sangre no arrojaban nada. Era un chequeo general que quise hacer con mi mujer... le propuse que yo le acompañaría a hacerlo.Al final, el diagnosticado fui yo. Cuando me dieron la noticia fue un baño de agua fría. Al comienzo se hablaba de un quiste complejo; sin embargo, una semana después me dijeron que se trataba de un tumor"