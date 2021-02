Miguel Layún pidió en redes sociales la llegada del “Kun” Agüero a Rayados

A través de su cuenta oficial de twitter, el defensa de los Rayados de Monterrey, Miguel Layún, pidió la llegada del delantero de la Premier League, Sergio Agüero para refuerzo este Clausura 2021 de la Liga MX.

“RT para que el @aguerosergiokun se venga a jugar a @Rayados!! Mándenle amor. El estadio le gustó. Tiene equipo de Esports (me suena familiar) Está el vasco (Javier Aguirre) aquí. No sé, no suena tan descabellado si vemos estos puntos!”, publicó el jugador del conjunto regiomontano.

Layún es amigo del jugador argentino con el cual ha disputado partidos de futbol virtual durante el tiempo de pandemia generada por el Covid-19, por lo cual ahora le envió ese mensaje.

El delantero argentino ha estado batallando para volver a la titularidad con el Manchester City después de haber pasado por una lesión y luego por un positivo de coronavirus.En la temporada 2020-2021 solo ha disputado cinco partidos y no ha anotado goles.

Agüero se convirtió en el máximo goleador del Manchester City con 178 goles. En la Community Shield hizo un doblete contra el Chelsea, además en este partido logró su gol 200 en el City.

El 19 de agosto de 2018, en la jornada 2 de la Premier League 2018/19, entró en el top 10 de los máximos goleadores de la Premier League con 144 goles.

Sergio Agüero cuenta con valor de 35,00 millones de euros en el puesto 67 de los jugadores más valiosos mundialmente en la posición "Delantero".