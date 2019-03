Miguel Layún se encuentra pensando en lo que es el Clásico ante Tigres la próxima semana, este sábado 2 de marzo se medirán a Chivas en el Estadio Akron, el jugador de Monterrey tiene claro que a pesar de tener amigos en ambos clubes rivales, él no intercambiará camisetas con nadie.

Layún explicó que él no tiene por qué realizar esa costumbre que muchos futbolistas profesionales hacen al terminó de un partido, ya que reconoce que las rivalidades son muy importantes para la afición y siempre ha sido respetuoso.

"De momento, tengo muchos amigos de Chivas y eso me ha permitido tener una relación muy especial con algunos de ellos. Lo mismo pasa con mis amigos de Tigres. Tengo mucha relación con Guido Pizarro y Carlos Salcedo. Soy un poco romántico con este tipo de cosas y me gusta respetar al club en el que estoy. Dentro del campo siempre hay que saber dónde estás parado y no tengo pensado hacer intercambio con Tigres", agregó el futbolista.

Miguel Layún no intercambiará camisetas con Tigres y Chivas Foto. Twitter @Rayados

En cuanto al duelo con Tigres, Layún manifestó su sorpresa por la pasión con la que vibra todo el estado de Nuevo León: "Lo que representa es lo que es para el aficionado y la institución. Siempre esa rivalidad que hay y se maneja con Tigres, hace que sea especial la posibilidad que en el Clásico podamos estar por encima. Sé la pasión que se desborda en este tipo de partido. Es mucho más pasional un Clásico regio que uno Nacional".