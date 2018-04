Miguel "Títere" Vázquez y Cosme Rivera cumplen con pesaje

Culiacán.- El excampeón Nacional tuvo que sudar en serio para dar ajustadamente el peso hoy previo al combate estelar que sostendrá este viernes contra el exmonarca mundial Miguel "Títere" Vázquez, en la función Honor y Gloria que se realizará en el parque Revolución.

Ambos peleadores registraron 65.700 kilogramos, dentro del límite pactado.

El duelo será de eliminatoria ya que el ganador tendrá el derecho de disputar el título de la Federación Mundial de Boxeo (WBF, por sus siglas en inglés).

Los peleadores en la ceremonia de pesaje. Foto: EL DEBATE

En un primer intento, Cosme Rivera no dio el peso por lo que tuvo que usar un suéter especial y hacer ejercicio para bajar 500 gramos.

Foto: EL DEBATE

La función está programada para iniciar a las ocho de la noche.

En la misma evento se brindará un homenaje al entrenador Don Andrés García, por su larga trayectoria.

En el duelo semi-estelar el invicto sensación de La Cruz, Elota, José Kid Olmeda enfrentará a Victoriano "Piraña" Núñez, de Costa Rica, Culiacán, en peso supergallo.

Otros combates:

Jesús "Chovy" Acosta vs Jasson Rendón

Jaime Barajas vs Magdiel Leyva

Luis Gil Leyva vs Jesús "El Chuko" Arreola.

Rafael Ortiz vs Francisco Tigre Anaya

Gibran Orduño vs Gerardo Martínez

Luis El Chinito Trizón Vs Javier "Tatis" Cruz.