"Mike Tyson puede derrotar a los campeones Anthony Joshua y Tyson Fury"

Rafael Cordeiro, entrenador de Mike Tyson, considera que la Leyenda de 54 años pueda volver a proclamarse campeón mundial, mientras el estadounidense se prepara para regresar al ring. Iron Mike está entrenando para enfrenteara Roy Jones Jr. en un combate de exhibición que se realizará el próximo 28 de noviembre en Los Ángeles, California.

Cordeiro piensa que el ex campeón mundial aún podría desafiar a los actuales reyes de peso pesado, los británicos Anthony Joshua y Tyson Fury.

"Creo que Mike puede hacerlo. Si se lo propone, quiere pelear por el cinturón algún día, ¿por qué no? ¿Quién dice que es imposible de hacer?", dijo Cordeiro al portal TMZ.

¿Qué tan adolorido habrá dejado Mike Tyson a su entrenador? ������ pic.twitter.com/HO2FNTAVAh — Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) September 17, 2020

Tyson se retiró en 2005 pero ha lucido una forma sensacional en los entrenamientos. Tyson ha estado preparándose durante seis o siete horas al día, recientemente con imágenes de video, muetrasn que ex campeón mundial, todavía es un hombre temido entre los pesos pesados.

En un clip se ve a Tyson casi noqueando a su entrenador, Rafael Cordeiro, mientras golpeaba las almohadillas durante una sesión en el gimnasio.

Cordeiro contó que se quedó atónito por el trabajo de Tyson en el campamento, a pesar de su edad, y siente que podría retar a Joshua y Fury.

"Está luchando todos los días en el gimnasio y creo que lo mejor aún está por llegar. '¿Por qué no? Si un día quiere demostrarlo, poner a prueba sus técnicas, ¿por qué no (pelear por) el cinturón? Está mejorando cada día. No parece un luchador de 54 años '.

Tyson se enfrentará al ex campeón mundial Jones Jr. en noviembre, pero el hombre de 51 años teme que pueda ser la próxima de muchas víctimas en ser derribado por Iron Mike.

También el mismo Jones Jr. ha tenido palabras de respeto hacía el exmonarca de los pesos completos. "Sigue siendo Mike Tyson, sigue siendo una de las personas más fuertes y explosivas que jamás haya tocado un ring de boxeo", comentó recientemente a Sky Sports.

"En todo caso, cometí un error al entrar con él. Es el tipo más grande, es el tipo explosivo. Cuando llegue el momento de luchar, vamos a luchar. Si se trata de morder, vamos a morder. Lo que sea que tenga que pasar, va a pasar, eso es lo que es", declaró Roy Jones Jr.