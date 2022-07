Mike Tyson revela que su muerte está más cerca de lo que piensan

Estados Unidos.- Mike Tyson uno de los boxeadores más importantes a nivel mundial y tambien uno de los más polémicos pues así como tuvo peleas inolvidables tambien vivió momentos que lo marcaron. Su vida ha sido muy complicada desde niño y ahora que tiene 56 las cosas no parecen ser muy diferentes pero aún así ha sabido como vivir de la mejor manera posible, aunque en su más recientes declaraciones ha generado una incertidumbre hacia su vida pues asegura que le queda poco tiempo de vida.

En una entrevista para Sean McFarland en su podcast "Hotboxin" el ex boxeador confesó que su día final está más cerca de lo que muchos pudieran pensar. Aseguró que no le hace falta que nadie se lo diga, él se pudo dar cuenta al verse al espejo y aunque se sorprender por el envejecimiento se dice relativamente tranquilo de saber que en cualquier momento puede suceder.

"Todos vamos a morir algún día, por supuesto. Entonces, cuando me miro al espejo, veo esas pequeñas manchas en mi cara y digo wow. Eso indica que mi fecha de vencimiento se acerca, muy pronto", si bien lo tiene muy claro de momento no hay indicios de que pudiera morir de manera inesperada por alguna enfermedad pues a sus 56 años sigue activo en el deporte practicando lo que le hizo famoso como el boxeo.

Por si fuera poco Mike Tyson habló de lo solo que llegó a sentirse gracias a las grandes cantidades de dinero que llegó a tener ya que aseguró que durante ese tiempo quienes se acercaban a él era porque querían un poco de ese dinero por lo que confiesa que nadie puede amar a alguien con tato dinero pues se sabe de las intenciones por ello reveló que el dinero no siempre da la felicidad que muchas personas aseguran.

"Eso no significa que no contraerás una enfermedad o que no te atropellará un coche. ¿Puede el dinero asegurarte cuando saltas de un puente? Por eso siempre digo que el dinero es una falsa sensación de seguridad", agregó "Iron Mike". Tyson tambien habló de su problema de controlar la ira, ya que ese fue uno de los principales problemas en su carrera pues era un tipo explosivo y eso lo dejó claro en su más reciente altercado con una persona en un avión, y a la fecha sigue tratando de mejorar eso.

"No puedo controlar mi violencia ¿Tiene algún sentido para ti? Yo soy Mike Tyson. Estoy jodidamente asustado de todo. Lo único que sé es atacar. Ellos no creen que me odio. Tengo tanto miedo de ser tan violento", finalizó su participación en el podcast.