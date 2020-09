Mike Tyson reveló que estuvo en cama una semana tras 30 segundos de ejercicio

EE.UU.- La fecha inicial para el combate entre Mike Tyson y Roy Jones tenía que ser este sábado 12 de septiembre por temas ajenos se decidió cambiarla para el 28 de noviembre, en donde ambos subirán al ring luego del retiro para sostener una pelea de 8 rounds en beneficio. Pero en esta pelea Jones le lleva una clara ventaja pues apenas en el 2018 se retiró del boxeo mientras que Tyson la última vez que peleo fue en 2005.

Ante esta pequeña desventaja Mike Tyson ha tenido que intensificar su entrenamiento para llegar de la mejor manera al combate, como él mismo lo ha externado, necesita estar en forma y estar en condiciones para resistir los 8 asaltos para finalizar de la mejor manera la exhibición. Durante todo este tiempo ya se había iniciado en su preparación pero una vez que la pelea se hizo oficial intensificó sus entrenamientos.

Hace unos días, el ex boxeador fue invitado a participar en el podcast de Joe Rogan donde confesó uno de los momentos más duros de su entrenamiento pues se dio cuenta que debía trabajar mucho más para tener los resultados esperados. Tyson explicó que en el comienzo de sus entrenamientos sabía que debía estar en condiciones de pelear y en forma, por lo que decidió intentar rutinas más fuertes.

Déjenme contarles algo. Hice un video y luego estuve en la cama durante una semana. Fueron 30 segundos y estuve una semana en la cama. No fue gracioso porque me hizo entender que estoy en las ligas mayores", comentó.

Enfrente tendrá a Roy Jones quien es 3 años más joven que él por lo que quiere dar una de las mejores peleas, aunque como es un combate de exhibición se llegaron al acuerdo de usar guantes distintos para evitar golpes certeros, así como solo pelear 8 rounds. El evento se llevará a cabo en Los Ángeles, la pelea estará en vivo por el servicio de Triller y por el PPV.

En la cartelera de esa noche también se presentaran otras estrellas del boxeo que estarán en la misma tonada que la pelea estelar y que dejaran con la mejor sensación para el momento cumbre de la salida al ring de Mike Tyson luego de 15 años de ausencia.

Para Roy Jones es un sueño hecho realidad pelear con uno de los mejores boxeadores del mundo, a cuando se hizo oficial fue de los más emocionados, incluso sus redes sociales fueron el lugar perfecto para demostrarlo. A lo largo de las semanas tuvo algunas entrevistas donde ha levantado el nivel de la pelea con algunas declaraciones, aunque sabe que se enfrenta a uno de los mejores, "Si no mata rápido, tiene problemas entre sus manos. Si no lo hace rápido, su trasero me pertenece". dijo Roy Jones.