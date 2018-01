Mike Tyson tendrá protagonismo en negocio de la marihuana

CALIFORNIA CITY, California, EE.UU. (AP) — Mike Tyson se ha metido de lleno a la industria de la marihuana en California.

El 20 de diciembre, el ex campeón de peso pesado y sus socios comenzaron los trabajos para construir un complejo turístico relacionado con el cannabis en California City, una localidad distante en el desierto de Mojave, a 177 kilómetros (110 millas) al norte de Los Ángeles, según el portal TheBlast.com.

Su socio Robert Hickman dijo al portal que el terreno es preparado para el cultivo de marihuana y que la Finca Tyson será un oasis.

En un video del acto, la alcalde de California City, Jennifer Wood, agradeció a Tyson su compromiso con la comunidad y dijo que el complejo proveerá marihuana con fines terapéuticos a personas necesitadas y generará ingresos fiscales, puestos de trabajos e ingresos para los habitantes.

Las llamadas y mensajes enviados por The Associated Press a un representante de Tyson no han sido respondidos.

TE PUEDE INTERESAR

El chiche, violador en serie que reveló detalles de la muerte de Diana Quer

Coruña.- Las pruebas de ADN realizadas a los restos encontrados el fin de semana en un pozo de una nave industrial abandonada confirmaron hoy que se trata de Diana Quer, la joven madrileña, de madre argentina, desaparecida en agosto de 2016 y cuyo caso ha sido seguido con gran expectación mediática en España.



La confirmación de que el cuerpo localizado era el de la joven, que en el momento de su muerte tenía 18 años, se conoció hoy durante una rueda de prensa, en la que el equipo de la Guardia Civil responsable de la investigación ofreció detalles de las pesquisas que concluyeron con la detención del autor confeso del asesinato, José Enrique Abuín, conocido como "El Chicle".

Foto EFE



Hace unos días, Abuín intentó supuestamente en un pueblo de Galicia (noroeste) secuestrar a una mujer forzándola a entrar en su coche, pero desistió tras los gritos y la resistencia de ella, lo que precipitó su arresto, aunque desde el principio estuvo en la órbita de los investigadores.

Foto EFE

Pero ¿Quien es el chicle?

En redes sociales es señalado como una persona estudiada en la vida y de trabajo diario, sin embargo, éste hombre tiene un espeso historial criminal, lo cuál puede ser la razón por la que su esposa desde hace 15 años no se haya atrevido a denunciarlo.

Abuín, es hijo de un marinero retirado y tiene una hija de ocho años y entre sus gustos se destaca la afición por el running.

Las autoridades de la localidad desde un principio, señalaron a éste hombre como sospechoso, no obstante, su esposa insistía en que habín estado juntos la noche en que Diana desapareció.

Foto EFE

El detenido, que ha pasado a disposición judicial, se convirtió en noviembre de 2016 en el principal sospechoso de la desaparición de la joven, que se había producido en agosto de ese mismo año, explicó el coronel de la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí.



Sin embargo la falta de pruebas contundentes y, sobre todo, la declaración de la esposa del sospechoso, quien aseguró en un primer momento que estuvieron juntos la noche de la desaparición, impidieron la temprana detención de "El Chicle", quién, según Sánchez Corbí, les llevó hasta el cuerpo de Diana porque se quiso "liberar" del secreto para "reparar el daño causado".

Madre de Diana, Quer Foto EFE





Durante el proceso, la presión mediática fue "minando" a Abuín que se desmoronó definitivamente, según los investigadores, cuando su mujer y sus cuñados reconocieron que habían declarado estar juntos aquella noche por indicación del detenido.



La pista de Diana Quer se perdió a primeras horas de una madrugada del 22 de agosto de 2016 cuando, según varios testigos, volvía a su casa, a las afueras de la localidad gallega de Puebla de Caramiñal (noroeste español), donde pasaba las vacaciones de verano con su madre y su hermana.

Foto EFE



La joven fue buscada incluso en el extranjero, después de las sospechas de la familia de que podía estar en Estados Unidos.



Desde que se dio a conocer la detención de Abuín y el hallazgo de los restos de Diana, su madre, la argentina Diana López-Pinel, se ha mantenido en su casa de Madrid alejada de los medios.



El padre de la joven, Juan Carlos Quer, pidió hoy, en un comunicado, una condena que sea "ejemplar" para el culpable de la muerte violenta de su hija mayor, y apeló a la ética profesional para que la "dignidad e intimidad" de Diana y de toda su familia sea "respetada", a fin de evitar que el dolor sea "mayor".