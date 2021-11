Mike Tyson tenía encuentros con mujeres antes de sus peleas para evitar "matar" a sus rivales

Estados Unidos.- Uno de los más grandes nombres que han desfilado por el mundo del boxeo en los pesos completos fue sin duda, Mike Tyson. El estadounidense durante su carrera como pugilista demostró que tenía una pegada descomunal, no era un secreto que más de uno de sus rivales salieran con miedo al ring pues ya sabían lo que les esperaba. Sorpresivamente al parecer nunca se supo el real poder de Mike Tyson pues aseguran que previo a sus peleas liberaba algo de energía para evitar dañar de más a sus rivales.

Ahora tantos años desde su retiro, una persona que fue muy cercano a él reveló el motivo por el cuál Mike Tyson liberaba esa energía y la forma en la que lo hacia. Se trata de su exguardaespaldas Rudy González quien por muchos años lo cuidó y hasta lo llevó a muchos lugares siendo su chofer. De acuerdo con las declaraciones de González al diario The Sun, Tyson tenía encuentros íntimos con mujeres minutos antes de sus peleas para sacar un poco de energía y no ser tan violento en el ring y así evitar matar a sus rivales.

"Él me decía que si no se acostaba con una mujer iba a matar al boxeador que tenía enfrente. Mike las escondía en los baños, en los vestuarios, lo hacía para liberar un poco de energía", comentó. Y es que Mike Tyson siempre se caracterizó por no tener reparo sobre el cuadrilátero, rival que enfrentaba le hacía el mayor daño posible sin llegar a ponerlo en peligro de perder la vida. Y así por muchos años sucedió, lo que deja claro que talvez no se conoció su poder real en un deporte que dominaba de inicio a fin.

Leer más: Box: Rival de "Canelo" Álvarez cumplirá un año sin ver actividad arriba del cuadrilátero

Aunque si bien era uno de los mejores siempre salía con esa espinita en cada pelea, explicó su exguardaespaldas que Mike Tyson le confesó alguna vez que tenía un temor de acabar con alguien en el ring, por eso siempre buscaba opciones para evitarlo. Luego de tantas peleas al parecer lo consiguió. La única ocasión en la que sobrepasó sus limites de cuidado en la integridad del rival fue el día que le arrancó la oreja a uno de sus rivales luego de morderla, imagen que quedó en la historia del boxeo mundial y que hoy tantos años después sigue siendo tema de debate.

Mike Tyson uno de los más grandes boxeadores de los pesos completos en la historia | Foto: Jam Media

Mike Tyson no tuvo una vida sencilla, incluso en el mejor punto de su vida como deportista. Su niñez lo llevó a cometer grandes errores, peleas callejeras en donde en más de una ocasión demostró que tenía fuerza y golpeada interesante, llegó a lastimar a muchas personas, fue encarcelado más de una ocasión, fue criado solo por su madre que moriría solo meses después de que iniciara en el boxeo. Todas esas malas experiencias en las que convivía con la muerte pudieron haber afectado en él para pensar de esa manera en sus peleas.

El exboxeador durante su época más llamativa tuvo fiestas, descontrol y mucho, pero mucho tiempo para cumplir todas y cada una de sus fantasías con mujeres que durante todo ese tiempo siempre tuvo con él. Aunque en esa parte tampoco lo tuvo fácil pues fue acusado en más de una ocasión de abuso por una menor de edad, por lo que pasó algún tiempo en cárcel, pero luego de eso pudo mejorar su relación con quien se le acercara y pudo evitar más acciones en su contra de ese tipo.